NIGHTMARE・柩「いい勉強になりました」ヴォーカリストたちに尊敬の念を抱くようになった理由とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月18日(土)の放送では、5人組バンド・NIGHTMAREから柩(ヒツギ)さん(Gt)が登場! 今年2月11日(火・祝)に横浜アリーナにて開催された復活ライヴについてお伺いしました。柩さんは、いつもライヴのときはすごく緊張するそうですが、横浜アリーナでの復活のライヴではあまり緊張しなかったそうです。その理由は何だったのでしょうか。逹瑯:(復活ライヴまでの)あいだにさぁ、GREMLINS(※)をやっていたじゃん。そのとき真ん中に立って歌ってたでしょ?(※柩のもう1つのバンド。ヴォーカル、ギターを担当)柩:うん。逹瑯:そのときの緊張とかステージの責任感とか考えるとさ、(NIGHTMAREでは)ギターで、しかもギター2人だしさ、信頼できる仲間がいて、真ん中に立ってくれるヴォーカルがいて……だから、"自分は横に立って好きなことやればいい"じゃないけど。柩:でも、それはめっちゃある。逹瑯:真ん中に立つことを1回経験したのが大きかったんじゃない?柩:なんか……俺はNIGHTMAREだと、ヴォーカルを支える、要は1つの味付けであって、GREMLINSをやっていたときは"自分が引っ張ってかないと"っていう責任感の違いかもしれないけど……まぁそれもあるかも。逹瑯:そこのプレッシャーは、全然違うもんね。柩:GREMLINSをやっていて、例えば、全然小さい規模でしかやってないバンドのヴォーカルさんもそうだし、大きい規模でやってるバンド、もちろんたっつー(逹瑯)もそうだし、ヴォーカルさんたち全員に対して尊敬の念を抱くようになって。逹瑯:遅いよ、俺すごいんだから(笑)。柩:ハハハ(笑)。いやでも本当に思った。ヴォーカリストの人たちって全員すごいって。逹瑯:ゾジー(YOMI/NIGHTMAREのVo)だってバカにできないんだから(笑)。柩:できないできない、ゾジーもそう(笑)。ここ(真ん中)に立って、みんなを引っ張って大舞台に向かってる人たちってすごいなって思って。あの緊張感は、やっぱギターに戻ったときに少し楽になって。逹瑯:「俺は、やっぱりここがいいな」って(笑)?柩:いいなっていうか(笑)、もともとの家、実家みたいな。逹瑯:逆にさ、そうやって、また横に立ってギターを弾いて、ヴォーカルを見ながらライヴをやってみると、またいろいろ思うところがあって、自分が次にヴォーカルをやるときに「こういうことやりたいな、できるんじゃないかな」っていうのが出てくるんじゃない?柩:うんうん、出てくるかもしれない。いい勉強になりましたね。