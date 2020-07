「渋谷区民の潜在力の高さを強く感じている」渋谷区長が“コロナ禍”での気づきを語る

中西哲生と横山ルリカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park」のコーナー「TOKYO LOCAL GOOD with トヨタモビリティ東京」では、毎月、東京の1つの「区」や「市」にフォーカスし、その街にゆかりのある人に“街の魅力”を伺っています。7月の特集は「渋谷区」。本記事では7月3日(金)、10日(金)と2週にわたってご出演いただいた渋谷区長・長谷部健(はせべ・けん)さんのインタビューを紹介します。長谷部区長は、東京・原宿生まれ・原宿育ちの48歳。広告代理店を退職後、ゴミ問題に関するNPO法人「greenbird(グリーンバード)」の設立を経て、2003年に渋谷区議会議員に初当選して行政へ。以降、3期にわたり任期をつとめ、2015年から渋谷区長として手腕を発揮。“ちがいを ちからに 変える街。渋谷区”をモットーに、同性パートナーを認める「パートナーシップ証明書」の発行など多数の政策を実行しています。新型コロナウイルス感染拡大という予期せぬ事態に直面している現在について、「本来であれば、今の時期の渋谷区エリアは東京オリンピックの直前で世界中の人で賑わって、開発もあれば、そこで発表される新しいテクノロジーなど、未来に向けて発表する場として本当にいろいろな準備がされていた場所だった。地方行政としてできることのベストは尽くしているつもりですが、ウイルスに対して無力さも感じています」と実感を口にします。一方で、「多くの渋谷区民は“自分を主語にして考えることではなく、社会を主語にした行動”をしてくれています。その成果は着実に出ていると感じていますね。でも、まだまだ序盤戦。長い戦いの前半の前半だと思うので、自己防衛などを意識しながら閉じてしまうのは簡単ですが、“(コロナウイルスと)付き合いながらどう生きていくか”という問題があると思うので、開きながら慎重にトライをしていくことが必要」と話します。渋谷区では3年前から区立小・中学校に通う児童と教員に1人1台タブレットを配布していたため、休校に伴うステイホーム中に、家庭学習をするためのツールはあったものの、「学校ごとや先生によってスキルの差が出ているので、そこに対してのクレームもあった」とコメント。しかし、そうした声のなかにも「“一緒に乗り越えていこう!”という感じが出ている学校も多い。親のほうもリテラシーが高い人がたくさんいて、“こういうことをしたらいいんじゃないか?”とポジティブな提案をいただくこともありました」と続けます。そんな渋谷区民について「新しく作っていくことなどに対しては協力的でポジティブ。そこにプライドも感じます。あらためて渋谷区民の潜在力の高さを強く感じていますね」と自信をみなぎらせます。渋谷区で次に実現したいと言う取り組みについては、「コロナの影響により、スポーツや体を動かすことなどの大切さをあらためて感じたと思います」と言い、「今後、区民施設のあり方などを考えていくうえで、渋谷区は土地があまりないのでそこを工夫していかなければならない。1つは、これから学校を建て直していく流れのなかで、“校庭・体育館・プールは地域に開放する前提で作ろう”とか、学校も“学校だけ”の施設ではなく複合施設でもいいと思うんです。区民みんなの憩い場があってもいいし、出張所みたいな機能があってもいいかもしれない。いま渋谷区にはスポーツセンターが西原しかないのですが、小学校は18校あって、中学校は8校あります。それが全部転用できるとなると、また大きく変わります」と展望を語ります。さらには道路の有効活用アイデアも。「例えば、日曜日の13:00~17:00までは“キャッチボールをしていい道”をつくるなど、いまある資源やリソースを違う視点で見ることによって、新しい用途やできることがあるのでは? ということも考えています」と長谷部区長。そして、お気に入りの渋谷のスポットとして長谷部区長が挙げたのは、明治神宮と代々木公園。「子どもの頃からそこで遊んでいましたし、都会でありながら“こんな場所があるんだ”とあらためて思う場所です。特に明治神宮は今年鎮座100年。神宮という神道はもちろんですが、自然の恵みを非常に感じられる“ラブリープレイス”です」と笑顔をのぞかせます。さらに、初台から笹塚まで再整備に向けて取り組んでいる玉川上水旧水路緑道については「ニューヨークのハイライン(線形公園)に負けないような道にしたいと思っていて、自分でも走りに行ったり、眺めたりしています。その計画も8月くらいには発表できるので、楽しみにしていただけたら」と期待を込めます。未来の渋谷区を思い描くことについては、「いまよりもさらに、クリエイティビティやエンターテインメント、ダイバーシティ、インクルージョン……といったものが、世界のなかでも際立つような街になってほしいし、なるといいなと思っています」と長谷部区長。それは決して新しいビルに取って代わるということではなく、「古いものと新しいものが入り混じりながら変化していくこと。多様な価値観がぶつかり合って、いろいろな新しい価値観が生まれてきている街なので、そこはしっかり維持しながらどんどんチャレンジしたり、古いものを突きつめたり。欲張りだけど、そういったところで街のアイデンティティがさらに確立されていくと考えています」と力強い言葉で締めくくりました。毎週金曜にお届けしている「TOKYO LOCAL GOOD with トヨタモビリティ東京」。次回7月17日(金)の放送もどうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 15:00~16:55パーソナリティ:中西哲生、横山ルリカ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/teppan/「TOKYO LOCAL GOOD」サイト:TOKYO LOCAL GOOD with トヨタモビリティ東京