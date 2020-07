毎夏恒例のイベント「ロレックス・モントレー・モータースポーツ・リユニオン」

イベントの中止延期が続く中、過去のイベントをご紹介。雰囲気を楽しんでいただきたい。



カリフォルニア・モントレーの中心街からちょうど東に10マイル、ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカは1957年に創設された由緒あるサーキットである。荒涼とした山の中にそのサーキットは存在し、そこでは毎年、モントレー・カー・ウィークの一環として「ロレックス・モントレー・モータースポーツ・リユニオン」が開催され、モータースポーツ愛好家を熱狂させている、いわばモータースポーツファンの「聖地」といえる場だ。



8月15日~18日というスケジュールで開催された2019年度は、IMSA50周年やベントレー100周年が祝われ、パレードランなどが行われた。レースに参加しているエントリー車のラインナップの中には多くのポルシェを見つけることができる。356や911はもちろんのこと、550スパイダーや935K3、904GTSなど、モータースポーツの歴史に残る名車の数々が、フェラーリ・カリフォルニアなどと並んで本格的なレースを繰り広げているのだ。カテゴリーは戦前車から2000年超まで、フォーミュラやTRANS-AMなどを含めて7クラスに分けられ、さらに完全なレーシングカー、またはGTカーでAまたはBに分類される。







2019年はいずれのレースでもポルシェが優勝に輝くことはなかったのだが、このイベントではほとんど、ジェントルマンドライバーであるオーナー自身が趣味でレースに参戦していて、"ボディがボコボコになったまま全速力で駆け抜けている550スパイダー"なんて、とんでもない光景が実はいたって普通なのだ。ただのコレクターではない本格的な趣味人の迫力に、観客は完全に圧倒されてしまう。







ラグナ・セカ・サーキットが造られた背景には、もとは「レース好きのお金持ちの趣味のため」というコンセプトが潜んでいて、それを考えると、真の意味で正しく活用されているサーキットなのだと感じざるを得ない。ラグナ・セカはとても空気が乾燥しており、暑さの影響を大きく受ける。サーキットサイドに出れば照り返しも起きるし、天気が良い日にはかなり気合いを入れて観戦をする必要がある。つまり、わざわざここまで足を運んできている人たちは、本気でモータースポーツを観にきているということ。訪れる人も含め、全員が会場の雰囲気を盛り上げる当事者となり、工夫をしながら楽しんでいるのだ。











パドックにはバッテリー充電中の356や、ライトが取り外されてちょっと怖い顔になった911、バラバラにされた935など、コンクールイベントでは絶対に見ることができない、まったく違ったおもしろさがここにはある。





1955‐1961 Sport Racers

1955 Porsche Special Spyder Pupulidy

1953 Porsche Cooper Pooper

1959 Porsche Durlite Mk Ⅲ

1958 Porsche 550 A

1964 Porshe 904 G TS

1955 Porsche Spyder



1955‐1964 GT

1957 Porsche 356A Speedster

1959 Porsche Convertible D

1960 Porsche Roadster

1962 Porsche 356B

1956 Porsche 356A

1960 Porsche Abarth Carerra

1947‐1955 Sports Racing and GT

1954 Porsche 356 C oupe



1961‐1966 GT under 2500cc

1966 Porsche 911S

1968 Porsche 911 T /R

1964 Porsche 356C

1967 Porsche 911 S Lightweight

1963 Porsche 356B Super 90

1968 Porsche 911L



1973‐81 IMSA,GT,GTX,AAGT

1973 Porsche 911 R SR

1975 Porsche RSR

1975 Porsche RSR 3.0

1981 Porsche 935

1979 Porsche 935

1980 Porsche 935J

1977 Porsche 911 Carrera RSR

1981 Porsche 924 G TR

1976 Porsche 934

1975 Porsche RSR 3.0 Carrera

1976 Porsche RSR/IMSA GTO

1977 Porsche 934.5

1974 Porsche 911 R S 3.0

1970 Porsche 914-6 IMSA

1980 Porsche 935 K 3

1972 Porsche 911ST



IMSA Prototypes

1989 Porsche 962C

1984 Porsche 962



Endurance Legends

2000 Porsche G T3 R

2004 Porsche 996 R SR

2010 Porsche 911 R S