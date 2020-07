筒香嘉智、MLBデビュー戦で初本塁打！　世界屈指の左腕から124m弾の打球速…

大砲の挑戦がようやく始まった。タンパベイ・レイズは24日(日本時間25日)、開幕戦でトロント・ブルージェイズと対戦。筒香嘉智外野手が「3番・三塁」でスタメン出場し、第3打席に左中間への2点本塁打を放った。



筒香は昨オフ、ポスティング移籍でレイズに加入し、念願のMLB入りを果たした。しかし新型コロナウイルス感染症の影響で開幕が遅れ、調整を続けていた。60試合制のレギュラーシーズンがついに開幕となった今日、早速結果を出してみせた。





第1打席は二ゴロ、第2打席は死球となり、迎えた5回裏2死一塁の第3打席。初球はスライダーをファウルとすると、その後直球、スライダー、チェンジアップを見極めて3ボール1ストライクとした。空振りを挟み、6球目を強振すると、打球は左中間フェンスを越えてスタンドへ。記念すべきMLBでの第1号となった。この本塁打の飛距離は407フィート(約124m)で、打球の初速は103.4マイル(約166キロ)だった。





対戦相手は今季からブルージェイズに加入した柳賢振投手。驚異的なコントロールで打者を翻弄する技巧派の韓国人左腕だ。そんな「一流」からの一発で、華々しいデビューを飾った筒香。短いシーズンながら、大暴れを予感させる滑り出しとなった。







【動画】筒香嘉智、MLBデビュー戦で見事な本塁打!

フォックススポーツ・フロリダ&サンのツイッターより



HOME RUN YOSHI!



Yoshitomo Tsutsugo goes deep and the cut the lead.



Watch action on FOX Sports Sun & FOX Sports Go:

— FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL)