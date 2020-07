EXILE SHOKICHI(EXILE、EXILE THE SECOND)とCrazyBoyこと三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLYのコラボエンタテインメントプロジェクト「KING&KING」の記者会見が本日7月24日に東京・LDH kitchen THE TOKYO HANEDAにて行われた。

「KING&KING」は、2014年に開催されたライブ「"THE SURVIVAL" IN SAITAMA SUPER ARENA 10DAYS」の中の演目である「二代目 J SOUL BROTHERS VS 三代目 J SOUL BROTHERS」を経て、EXILE SHOKICHIとCrazyBoyが立ち上げる新プロジェクト。プライベートでも親交がありソロとしても活躍する2人がタッグを組み、今までの活動で培ってきた歌やダンス、ラップというミュージカリティを発揮したエンタテインメントを届ける。会見の模様はLDH RecordsのYouTubeチャンネルで配信され、全国のファンが視聴した。

会場にSHOKICHIとELLYはそれぞれ3人ずつ“SPダンサー”を従えて登場。本プロジェクトについてSHOKICHIは「2020年はPERFECT YEARと謳っているので、ELLYも自分もソロをやっているので、ドキドキ、ワクワクするようなものが発信できたらと思い立ち上げました」と説明した。ELLYは「SHOKICHIさんの家でレコーディングしたのがソロを始めたきっかけなんです。なぜソロをやりたいと思ったかと言うと、三代目で表現できることももちろんあるんですけど、それ以上に表現できるものをメンバーそれぞれが持っていて。SHOKICHIさんのソロも二代目 J SOUL BROTHERSのメンバーとして開拓していく姿を見ていたので、ぜひ一緒に何かやれたらいいなというのをサウナで初めて言ったんです」とソロを始めたきっかけを明かす。SHOKICHIは「サウナ仲間でもあるんです(笑)。サウナでELLYが『またVSシリーズやりませんか?』と汗を流しながら言ってくれたので『やろう!』みたいな感じでした」とサウナでの会話の中でこのプロジェクトが誕生したと話した。

ELLYの作家性についてSHOKICHIは「ELLYは全部がダンスに直結してるんですよね。ラップの仕方も音楽の作り方も。本当にリスペクトできるアーティストなので僕も学ばせてもらいました」とコメント。ELLYは「SHOKICHIさんはまっすぐで太陽みたいな人なんです。僕がチャレンジしたいと言ったときも快く『チャレンジしてみようよ』って協力してくれて。僕はSHOKICHIさんによって作られたアーティストだと思っていますし、尊敬しています。あと本当にサウナが好きなんだなって……」とサウナのネタを引っ張る。それを受けてSHOKICHIは「今日もここに来る前にサウナに入ってきました」と笑顔を見せた。

10月7日にリリースされる、プロジェクト名と同タイトルのシングルは4曲入り。そのうち3曲のプロデュースをELLYが手がけている。ELLYは「今までファンの人が観たことのないSHOKICHIさんの姿を届けたいという思いがありました。チャレンジングな音楽ではなく、LDHエンタテインメントの核を意識して音楽を作っていて、2人で魅せられる最強の音楽になっていると思います」と作品について語る。SHOKICHIが「ELLYがラップで、僕が歌という自分たちの持ち味を存分に発揮できました。ソロは基本的に全部自分で作詞作曲をしているんですが、せっかくの機会なのでELLYのアイデンティティに乗っかって、また新しい自分を相方に引き出してもらいました」と述べると、ELLYは「相方なんですか!? なんかうれしいですね!」と声を弾ませた。またELLYはシングルに収録される楽曲をジムで一緒になった三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二に聴かせたそうで、「『これ、誰? え、SHOKICHIさん? めっちゃいいね』って言ってくれてうれしかったです」とチームメイトからも好評を得ていることを明かした。

今後2人でやりたいことを記者から問われたSHOKICHIとELLYは「ライブをやりたい」とそろって回答。ELLYは「自分たちならではの見せ方で、音楽のパワーを日本の皆さんに届けたい」と付け加えた。お互いの強みを聞かれると、SHOKICHIは「ELLYはダンサー出身、僕はシンガー出身なので、メロディアスなものは僕が得意で、トリッキーなものはELLYが得意。違った特性がありますね」とコメント。一方ELLYは「SHOKICHIさんのことは全部尊敬しているんですけど、焼き肉のタンの焼き方は僕のほうがうまい」と述べた。SHOKICHIが「俺、それけっこううまいよ? ヤバいよ?」とふっかけると、ELLYは「そっか。けっこうお肉好きですもんね。それも対決しちゃいましょう(笑)」と笑った。

「KING&KING」プロジェクトでは、どんなアーティストと競演してほしいかをTwitterハッシュタグ「#KINGKING」で募集中。ELLYは「このプロジェクトが成功したあと、もっと大きくなったら一緒にやりたい人がいるんです。ジャニーズさんの亀梨(和也)さんと、山下(智久)さん。修二と彰の2人と対戦してみたいです。事務所の垣根を超えて日本を元気にしていきたいんですよ。ジャニーズさんは番組でお会いしても仲良くしてもらっているので、一緒に何かできたら最高だなって。もしジャニーズのスタッフの方が観てたらぜひお願いします」と視聴者に呼びかけた。

質疑応答のコーナーには、LDH所属アーティストのライブキャスト動画などを視聴できる有料サービス「CL」の専属アナウンサーを務めるTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの岩谷翔吾と浦川翔平も参加。浦川はひと晩かけて考えてきた質問「好きなお寿司のネタは?」を2人にぶつけ、SHOKICHIは「あぶったノドグロ」、ELLYは「穴子」を挙げた。「逆に何がお好きなんですか?」と2人から逆質問を受けた浦川は「僕はノルウェー産のとろサーモンです!」と回答した。岩谷は「黒染めやブリーチにはどれくらいの時間をかけているんでしょうか?」と質問し、2人とも「1時間くらい」とコメント。最後にマイクを取った浦川が「以前ELLYさんにネックレスをお借りしたんですが、今回はグリルズをお借りできないかなと……」とELLYにおねだりすると、ELLYは「さすがにヤバいでしょ」とそれを一蹴。残念がる浦川にELLYは「じゃあ作ってあげますよ」と提案すると、浦川は「言葉になりません!」と歓喜していた。

記者会見の直後に、シングル「KING&KING」の収録曲「FLY LIKE A DRAGON」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。このMVと、「AFTER PARTY」のMVはシングルの初回限定盤付属のDVDに収録される。

EXILE SHOKICHI×CrazyBoy「KING&KING」収録曲

CD

01. FLY LIKE A DRAGON

02. AFTER PARTY

03. RAKUEN

04. CHASIN'

DVD

01. FLY LIKE A DRAGON(Music Video)

02. AFTER PARTY(Music Video)