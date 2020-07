「楽譜が読めないまま吹奏楽部に5年在籍！」「待ち合わせ場所がわからず大幅遅刻！」10代の知ったかぶりグランプリ

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。7月23日(木)の放送では、『知ったかぶりグランプリ!!』と題し、わかっているふりをして失敗してしまったリスナーのエピソードを聞いていきました。そのなかから、18歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:今夜はこもり教頭が不在ということで俺1人で届けようと思っていたら、なんとSCHOOL OF LOCK! の教頭を5年つとめたあしざわ前教頭が助っ人として登場してくれています!あしざわ前教頭:イェイイェーイ!さかた校長:あしざわ教頭を迎えてお届けする今夜の授業は、『知ったかぶりグランプリ!!』。知ったかぶりをしたせいでエライ目にあった、こんな大事件になった……そんな知ったかぶりをしてしまったために起こったことを学校掲示板に書き込んでほしい!あしざわ前教頭:これは、僕にぴったりな授業でございます。自慢じゃないですけど、僕は相当な知ったかぶりなんでね。さかた校長:まぁ、自分で言うことではないですけど(笑)。あしざわ前教頭:SCHOOL OF LOCK! をやっていたときも、相当知ったかぶってきたんですよ。“知ったか兄さん”と呼ばれていましたから。さかた校長:それは……バカにされていたんじゃないんですか?あしざわ前教頭:そんなことないですよ。全然バカにはされていません!さかた校長:もしもし! 18歳というと学年は?リスナー:大学1年生です。あしざわ前教頭:お~、いいね。さかた校長:じゃあ、知ったかぶりのエピソードを話してくれ。リスナー:はい!◇◇◇高校では吹奏楽部でトロンボーンを担当していたというリスナー。実は楽譜が読めず、友達に教えてもらったことをそのまま再現してやり過ごしていたとのこと。でもある日、先生から「音階で読んで」と言われたのですが全くできず、すごく恥ずかしい思いとしたといいます。◇◇◇さかた校長:トロンボーンって、楽譜が読めなくてもできるものなの?!リスナー:スライドの位置で番号があるんですよ。番号がわかれば、その位置にスライドして息を入れたら音が出るので……。さかた校長:そっちのほうがすごいんだけど!あしざわ前教頭:そうか、自分の手の位置の加減だもんね。リスナー:そうなんです。さかた校長:え! あしざわ教頭は、トロンボーンを吹いたことがあるんですか?あしざわ前教頭:まぁ、形は。あの細長いやつだろ?リスナー:そうです(笑)。あしざわ前教頭:何となく位置を覚えておけば、いけるよな。リスナー:そうですね(笑)。さかた校長:すごい……(あしざわ前教頭は)呼吸のように“知ったか”するな!あしざわ前教頭:(笑)。ちなみに、トロンボーンはいつからやっているの?リスナー:中1から……(笑)。あしざわ前教頭:中1から高3まで、“知ったか”していたってこと?(笑)。リスナー:はい(笑)。あしざわ前教頭:これは重症ですよ。“ロングスパン知ったか”だからね。さかた校長:ロングですよね~。あしざわ前教頭:もう、言い出すタイミングがないわけですよ。恥ずかしいし、(本当のことを言うと)急に変な感じになっちゃうからね。リスナー:はい(笑)。さかた校長:大学でもトロンボーンはやっているの?リスナー:いや、サークルとかにまだ入れていないので……。さかた校長:サークルがもしあったら、入ろうと思っているの?リスナー:そうですね(笑)。あしざわ前教頭:もし続けるなら、最初から「まったく譜面が読めません!」って強く言ったほうがいいよ。リスナー:はい(笑)。あしざわ前教頭:言うか、言わねーかのどっちかしかないんだから!さかた校長:強く言うという必殺技か、黙るという必殺技ですね。今度、この必殺技を使ってみてくれ!リスナー:はい!このほかには……「気になる男子と待ち合わせをしたものの、場所がわからないのに知ったかぶりをして大幅遅刻。気になる男子を心配させてしまった」15歳の女性リスナー、「『鬼滅の刃』のストーリーを知ったかぶりしてしまい、まだ知らない先の話をネタバレされてしまった」16歳の女性リスナー、「妖怪ウォッチが大流行していたころ、ゲームソフトを持っていないのに“レアキャラは3体ゲットできる(実際は1体)”と知ったかぶり、学校中の注目の的となってしまった」男性リスナーとも電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/