サンライズアニメ作品の中から、FlyingDogが手がけてきた主題歌やサウンドトラックなど全549曲の配信が、本日7月24日に各音楽ストリーミングサービスにてスタートした。

配信が解禁となった549曲の中には菅野よう子が音楽を手がけたテレビアニメ「COWBOY BEBOP(カウボーイビバップ)」のオープニングテーマ「Tank!」や、テレビアニメ「天空のエスカフローネ」のオープニングテーマでもある坂本真綾のデビュー曲「約束はいらない」、劇場版アニメ「天空のエスカフローネ」の主題歌「指輪」なども含まれる。このほか「ブレンパワード」のエンディングテーマでKOKIAの歌う「愛の輪郭(フィールド)」、「コードギアス」シリーズや、「ベターマン」「シティーハンター」の楽曲がApple Music、Spotify、LINE MUSICなどで楽しめる。

フライングドッグ・ストリーミング サンライズ編 対象作品

「COWBOY BEBOP オリジナルサウンドトラック」

「COWBOY BEBOP Vitaminless」

「COWBOY BEBOP NO DISC オリジナルサウンドトラック2」

「COWBOY BEBOP オリジナルサウンドトラック3 BLUE」

「COWBOY BEBOP Knockin'on heaven's door Ask DNA」

「COWBOY BEBOP Knockin'on heaven's door O.S.T FUTURE BLUES」

「COWBOY BEBOP Tank! THE! BEST!」

「天空のエスカフローネ オリジナルサウンドトラック」

「天空のエスカフローネ オリジナルサウンドトラック2」

「天空のエスカフローネ オリジナルサウンドトラック3」

「THE VISION OF ESCAFLOWNE ~lovers only」

「劇場版 エスカフローネ オリジナルサウンドトラック」

「ブレンパワード オリジナルサウンドトラック」

「ブレンパワードエンディングテーマ 愛の輪郭(フィールド)」

「ブレンパワード オリジナルサウンドトラック2」

「コードギアス 反逆のルルーシュ O.S.T.」

「コードギアス 反逆のルルーシュ O.S.T. 2」

「コードギアス 反逆のルルーシュ R2 O.S.T.」

「コードギアス 反逆のルルーシュ R2 O.S.T. 2」

「コードギアス 反逆のルルーシュ キャラクターソング ベスト」

「コードギアス 反逆のルルーシュ R2 Sound Variety R18」

「コードギアス 反逆のルルーシュ CODE BLACK+」

「コードギアス 亡国のアキト O.S.T.」

「コードギアス 亡国のアキト O.S.T. 2」

「コードギアス 復活のルルーシュ オリジナル サウンドトラック」

「ベターマン オリジナルサウンドトラック1」

「ベターマン オープニングテーマ「ユメノカケラ」C/Wエンディングテーマ『鎮-requiem-』」

「ベターマン オリジナルサウンドトラック2」

「シティーハンター ベイシティウォーズ / 百万ドルの陰謀 オリジナルサウンドトラック」