トレンド入り！　長州力の「ハッシュドタグ」がTシャツになった!!

2019年6月に引退した元プロレスラー長州力。昭和から平成、令和の時代まで活躍した超人気レスラーだ。

その長州が2020年3月にTwitterを始める際、「まずはハッシュドタグ」と「ハッシュタグ」の用語を間違えた上に、本来「#(シャープ)」にすべき頭の一文字を漢字の「井(い)」にして投稿してしまう、という事件が発生。

この長州らしい純朴な天然っぷりが注目を集め、「ハッシュドタグ」がTwitterトレンド入りするほどの話題となった。



そしてその「井長州力」の文字と長州のTwitterアイコンを使ったTシャツが発売される。



(C) RIKIPRO



井長州力 TEE/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/2700円+税/2020年7月発売予定/長州力のアイコンを使用したオフィシャルTシャツ。通常より大きなサイズも用意されており、S、M、L、XL、XXL、XXXLの6サイズ展開。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。



「井長州力 TEE」は、「ソフビ・ファイティングシリーズ」でイングラムと縁のあるメディコム・トイの販路で販売される。

メディコム・トイではTシャツなどのアパレル、雑貨、固定フィギュアなど各種商品を展開している。ここからはそれらの新製品を紹介しよう。



PAC-MAN TM & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.



MLE PAC-MAN シリーズ/メディコム・トイ/MLE(メディコム・トイ ライフ エンターテインメント)の新アイテム。今年誕生40周年を迎えるTVゲーム『パックマン』の絵柄を用いた雑貨。一部はメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)とのコラボアイテムになっている。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



PAC-MAN BE@R TEE/メディコム・トイ/4500円+税/2020年12月発売予定/パックマンとベアブリックのコラボTシャツ。サイズS、M、L、XL。

PAC-MAN BE@R MUG/メディコム・トイ/3800円+税/2020年12月発売予定/パックマンとベアブリックのコラボマグカップ。全高約11センチ。

PAC-MAN RUG/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年12月発売予定/ラグマット。約76×50センチ。写真のREDに加え、GREENも展開。

PAC-MAN SKATEBOARD/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年12月発売予定/スケートボード。約20.5×82センチ。

PAC-MAN SHOPPING BAG/メディコム・トイ/2500円+税/2020年12月発売予定/ショッピングバッグ。約30×22.5センチ。写真のREDに加え、BLUEも展開。





(C) KAORI HINATA

MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM & (C) 2005-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MLE × KAORI HINATA/メディコム・トイ/ソフビのMORRIS(モリス)でおなじみアーティストひなたかほりの雑貨アイテム。2020年7月28日に西武渋谷店B館 5階にオープン予定の「SUBCULTURE & ART(lab.)」にて発売予定。



T-SHIRT/メディコム・トイ/4500円+税/2020年7月末発売予定/モリスの紋章がプリントされたTシャツ。サイズS、M、L、XL。写真のCHARCOALに加え、STONEも展開。

MORRIS HOODED SWEATSHIRT/メディコム・トイ/8500円+税/2020年7月末発売予定/モリスの来ているコートをイメージしたフード付きスウェット。サイズS、M、L、XL。

MORRIS MUG/メディコム・トイ/2500円+税/2020年7月末発売予定/モリスのマーク入りマグカップ。全高約8センチ。

MORRIS POUCH/メディコム・トイ/2800円+税/2020年7月末発売予定/モリスの紋章入りポーチ。約23×15×4センチ。





(C) KAE TANAKA

MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM & (C) 2005-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MLE × KAE TANAKA/メディコム・トイ/こちらもソフビのかえちゃんでおなじみアーティスト田中かえの雑貨アイテム。2020年7月28日に西武渋谷店B館 5階にオープン予定の「SUBCULTURE & ART(lab.)」にて発売予定。



T-SHIRT/メディコム・トイ/4500円+税/2020年7月末発売予定/イラストがプリントされたTシャツ。サイズS、M、L、XL。写真のLAVENDERに加え、WHITEも展開。

MUG/メディコム・トイ/1800円+税/2020年7月末発売予定/イラスト入りマグカップ。全高約8センチ。

PASS CASE/メディコム・トイ/2000円+税/2020年7月末発売予定/パスケース。約6.5×10.5センチ。

POUCH/メディコム・トイ/2800円+税/2020年7月末発売予定/ポーチ。約23×15×4センチ。

WALLET/メディコム・トイ/2800円+税/2020年7月末発売予定/財布。約12×9センチ。

PLUSH CUSHION/メディコム・トイ/6000円+税/2020年7月末発売予定/クッション。全高約55センチ。





TM / (C) 2020 Sesame Workshop.



UDF SESAME STREET シリーズ2/メディコム・トイ/1800円+税(★)、各1200円+税(★以外)/2020年12月発売予定/ミニサイズのフィギュアUDF(ウルトラ・ディテール・フィギュア)の新作。アメリカの子供番組『セサミストリート』のマペットをミニサイズで再現。各全高約5.8~8.6センチ。





(C) 2020 Peanuts Worldwide LLC



UDF PEANUTS シリーズ11/メディコム・トイ/1800円+税(★)、1500円+税(●)、各1200円+税(他3種)/2020年8月発売予定/ミニサイズのフィギュア。『ピーナッツ』より人気キャラを原作に忠実に立体化。スヌーピーとウッドストックのセットは犬小屋の屋根がベースになっている。チャーリー・ブラウンとスヌーピーのセットは、4足歩行時代の初期のスヌーピーがセレクトされている。全5種。各全高約2.5~10センチ。





(C) 2020 K.K.DeAgostini Japan



UDF 初代ロビ、ロビ2、ロビ2 シルバー、ロビ2 イエロー/メディコム・トイ/各1500円+税/2020年11月発売予定/ミニサイズのフィギュア。コミュニケーションロボットのロビを再現。ロビの設計者であるロボットクリエーター高橋智隆が監修を担当している。各全高約9センチ。









(C) & TM Lucasfilm Ltd.

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.



VCD BAPE(R) BOBA FETT/メディコム・トイ/1万3800円+税/2020年8月発売予定/ソフビ製フィギュアVCD(ヴァイナル・コレクティブル・ドールズ)の新作。『スター・ウォーズ』の人気キャラクターであるボバ・フェットと、ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のコラボアイテム。全高約20.4センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。





(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York



MINI VCD KEITH HARING #2/メディコム・トイ/各455円+税/2020年12月発売予定/ミニサイズのソフビ製フィギュア。アーティストのキース・ヘリングの作品を立体化。各全高約6.2センチ。





(C) 2020 Those Characters From Cleveland, LLC.



Cheer Bear(TM) PLUSH/メディコム・トイ/8800円+税/2020年9月発売・発送予定/「Care Bears」(ケアベア(TM))よりCheer Bear(TM)(チアベア(TM))が可動式PLUSH(ぬいぐるみ)となって登場。全高約25センチ。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年7月24日(金・祝)00:00 から8月10日(月・祝)23:59まで注文受け付け。





(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MONKEY SIGN BRONZE STATUE/メデイコム・トイ/60万円+税/2020年8月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたブロンズ製のスタチュー。全高約36センチ。

渋谷PARCOの2Gにて数量限定販売、なくなり次第終了。





(C) 2020 - Nicolas Buffe - All rights reserved



Armor of SUPER POLIFILO STATUE WHITE Ver./メディコム・トイ/8万8000円+税/2020年8月発売予定/アーティストNicolas Buffe(ニコラ・ビュフ)が「ポリフィーロの夢」(2014)個展にて発表したスタチューをホワイト版で発売。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSおよび渋谷PARCOの2Gにて数量限定販売、なくなり次第終了。



イングラムによる長州力の新作ソフビと、パックマンのベアブリックもそれぞれ情報が公開されている。ソフビとベアブリックの記事をご参照いただきたい。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。