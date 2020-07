ミッキーマウスのベアブリック、様々なバリエーションで登場！

ディズニーの人気キャラクター、ミッキーマウスがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。スワロフスキー(R)・クリスタルでデコレートされたものやメッキ仕様のものなど、様々なバリエーションが同時に情報公開されている。

なおベアブリックは100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。特にパーセント表記がない場合、一部を除き100%である。





BE@RBRICK MICKEY MOUSE (R&W 2020 Ver.) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、4万8000円+税(右)/2020年11月発売・発送予定/ミッキーマウスをベアブリック化。黒・白・赤の3色構成で、通常黄色い靴が白になっている。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年7月24日(金・祝)00:00から8月10日(月・祝)23:59まで注文受け付け。





CRYSTAL DECORATE MICKEY MOUSE BE@RBRICK 400%/メディコム・トイ/75万円+税/2020年12月より順次発送予定/スワロフスキー(R)・クリスタルを使用し、LIGHTS STYLEが1体ずつ手作業でデコレーションしたミッキーマウスのベアブリック。

7月24日よりメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて注文受け付け。受注状況により、受注を停止する場合あり。





BE@RBRICK fragmentdesign MICKEY MOUSE REVERSE Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6000円+税(左2点)、6万8000円+税(右)/2020年8月発売予定/モノクロのミッキーマウスを黒白が反転したメッキ仕様でベアブリック化。デザイン集団fragmentdesign(フラグメントデザイン)によるデザインだ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。



ここからはミッキーマウス以外のベアブリック系アイテムを紹介しよう。





NY@BRICK 400% THE CONVENI HELLO KITTY/メディコム・トイ/各1万円+税/2020年8月発売予定/サンリオの人気キャラ・ハローキティを、ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)で再現。コンビニエンスストアをモチーフにしたショップTHE CONVENIとのコラボアイテム。BLUEとBLACKの2種展開。

THE CONVENI及びメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、ジュンカスタマーセンター 0120-298-133(10~19時、日曜定休)





BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 桃金メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/販売元:不二家/1万4000円+税(左2点)、5万8000円+税(右)/不二家のペコちゃんを招き猫姿でベアブリック化。

100% & 400%は不二家ネットショップ「ファミリータウン (www.family-town.jp)」にて販売、1000%はメディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストアでも数量限定販売、なくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





BE@RBRICK PAC-MAN 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年12月発売・発送予定/今年40周年を迎えるアーケードゲーム『パックマン』をベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年7月24日(金・祝)00:00から8月10日(月・祝)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK BAPE(R) BOBA FETT 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万4000円+税(左2点)、8万2000円+税(右)/2020年8月発売予定/『スター・ウォーズ』の人気キャラクターであるボバ・フェットと、ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。





BE@RBRICK SKULL FACE 100% & 400% /メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年11月発売・発送予定/アメリカのホラー系玩具「MADBALLS」(日本名「ホラーボール」)より、スカルフェイス(TM)をベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年7月24日(金・祝)00:00から8月10日(月・祝)23:59まで注文受け付け。







BE@RBRICK ANNA SUI RED & BEIGE 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万800円+税(左)、6万8000円+税(右)/2020年12月発売・発送予定/ファッションブランドANNA SUI(アナ スイ)の新作ベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年7月24日(金・祝)00:00 から8月10日(月・祝)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK atmos × Coca-Cola CLEAR RED 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年8月発売予定/「コカ・コーラ」とスニーカーショップatmos(アトモス)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて発売。





BE@RBBRICK CUNE(R) 100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年8月発売予定/アパレルブラントCUNE(キューン)のベアブリック。顔もブランドマークのウサギの顔をイメージしたものになっている。

(問)http://www.cune.jp





BE@RBRICK NIKE SB 2020 BLACK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、5万8000円+税(右)/2020年8月発売予定/NIKE SBをとの2020年コラボレーションモデルをデザイン・インスピレーションにしたベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。





BE@RBRICK AgingBeef 100%/メディコム・トイ/ノベルティ/2020年8月展開予定/熟成和牛専門の焼き肉店AgingBeef (エイジングビーフ)のベアブリック。熟成和牛肉のプリントが全身に施されている。

2020年8月1日より、AgingBeef 10周年スペシャルコースをご予約のお客様に先着でプレゼント。

詳細はAgingBeef HP(agingbeef.jp)にて。

(問)新和 insyoku@shinwa3.co.jp 03-5577-4208







BE@RBRICK ヒトハタウサギ 100% & 400%(忌野清志郎 50th Celebration)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年10月発売・発送予定/ミュージシャン忌野清志郎デビュー50周年記念、清志郎が描いたヒトハタウサギをあしらったキュートなデザインのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて8月10日(月・祝)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK ANDY WARHOL ”Brillo” 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左2点)、6万8000円+税(右)/2020年12月発売・発送予定/アーティストのアンディー・ウォーホルの作品「ブリロ・ボックス」をモチーフにしたベアブリック。背中にはウォーホルの顔写真とサインをプリント。

「ブリロ・ボックス」とはブリロ・マニュファクチャリング社の洗剤入りスチールウールの紙箱を模した木箱を積み重ねた作品で、「芸術とは何か」という問いかけを内包している。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年7月24日(金・祝)00:00から8月10日(月・祝)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK 400% カリモク mastermind JAPAN ウォールナット 杢/メディコム・トイ/36万円+税/2020年8月発売予定/ファッションブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)と木製家具の老舗カリモクのコラボベアブリック。ウォールナットの貴重な杢(木目の美しい部分)を使用し、1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられる。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。





BE@RBRICK カリモク HAROSHI 400% SPECIAL/メディコム・トイ/50万円+税/2020年8月発売予定/スケートボードの板(デッキ)を積層した素材で彫刻するアーティストHAROSHI(ハロシ)と、木製家具の老舗カリモクがコラボした木製ベアブリック。以前発売されたものは量産のためデッキではなく専用に染めた板を積層していたが、今回はサンプル用に作られたデッキ用材料を使用した希少なSPECIAL版。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられる。

渋谷PARCOの2Gにて販売。





BE@RBRICK 招き猫 桃色透明 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1500円+税(左)、6000円+税(右)/2020年8月発売予定/東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの中でも人気の高い招き猫の新作。

(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。