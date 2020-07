「サイボーグ009 ART JAM 2020」にスペシャルなソフビが登場！

2020年7月28日(火)から8月3日(月)まで、西武渋谷店B館 5階 イベントスペースにて「連載開始55周年記念 サイボーグ009 ART JAM 2020」が開催される。国内外で活躍する女性クリエーターとのコラボ商品を中心に、ホビー、イラスト、ファッションからライフスタイルグッズまで、ここでしか手に入らないARTな限定品を展開。希少なアーカイブ展示も同時開催予定となっている。

このイベントで開催記念に制作されたソフビが展示され、8月1日(土)午前10時より西武・そごうのショッピングサイト「eデパート」で販売が開始される。





KITTY MORRIS (サイボーグ009 Ver.) /メディコム・トイ/7500円+税/2020年8月販売予定/アーティストひなたかほりの代表作、角が生えた猫MORRIS(モリス)の角が生える前の姿であるキティモリスと、『サイボーグ009』のコラボアイテム。全高約9.5センチ。

そふび かえちゃん (サイボーグ009 フランソワーズ)/メディコム・トイ/6000円+税/2020年8月販売予定/アーティスト田中かえのソフビかえちゃんと『サイボーグ009』の003ことフランソワーズ・アルヌールとのコラボアイテム。全高約14.5センチ。

VAG BOX かえちゃん (サイボーグ009 フランソワーズ) 全5種/メディコム・トイ/4550円+税/2020年8月販売予定/VAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)版のかえちゃんで様々な作品の003衣装カラーを再現。5種×2個ずつ、計10個での販売。後日単品販売する場合あり。

メディコム・トイでは『サイボーグ009』関連以外にも様々なソフビをリリースしている。引き続きその情報をお届けしよう。





(左から)カマクビガメ(仮面ライダーV3より)、デストロン戦闘員(白)(仮面ライダーV3より)、仮面ライダークウガ グローイングフォーム(仮面ライダークウガより)、ズ・バヅー・バ(仮面ライダークウガより)/メディコム・トイ/(左から)7800+税、7800円+税、8800円+税、8000円+税/2020年12月下旬発送予定/東映特撮ヒーロー&怪人などをレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年7月24日(金・祝)00:00から2020年8月31日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





ゴジラ1984(サイボット版)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年8月発送予定/ソフビ作家・安楽安作が、『ゴジラ(1984年版)』の際に製作され撮影にも用いられたゴジラのロボット「サイボットゴジラ」をレトロソフビ化。全高約26センチ。

メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年7月24日(金・祝)00:00から8月10日(月・祝)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。8月発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



SFS 長州力(革命戦士版)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/8800円+税/2020年12月発送予定/プロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年7月24日(金・祝)00:00から2020年8月31日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



サイボットゴジラの顔は、劇中の着ぐるみのゴジラと顔つきが若干異なるとされている。今回のソフビでもその顔つきの違いは意識されているようだ。