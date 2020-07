マーキュリー・プライズ、2020年の候補作にチャーリーXCXやデュア・リパなど

イギリス及びアイルランドの音楽家が手掛けた、その年のベストアルバムを表彰するマーキュリー・プライズ。2020年はデュア・リパ『Future Nostalgia』、チャーリーXCX『How Im Feeling Now』、マイケル・キワヌーカの『Kiwanuka』など12作が候補として発表された。



受賞者は9月24日に発表される予定だが、COVID-19のパンデミックのため、(例年開催されている)マーキュリー・プライズ受賞を祝うライブイベントは行われない。



今年のマーキュリー賞の審査員には、スーパーグラスのギャズ・クームス、アンナ・カルヴィ、ジョルジャ・スミス、ジェイミー・カラム、DJのアニー・マックが名を連ねている。「このような困難で不確実な時代にあって、マーキュリー・プライズがインスピレーションと刺激をもたらす音楽の驚くべき力を称えることを誇りに思っています」と審査員たちは声明で述べている。



「2020年の候補に挙がっているアルバムは、サウンド、スタイル、野心、経験の大きな多様性を示しています。これらのアルバムに共通しているのは、彼らの音楽がこれまで以上に重要であるという信念と、抗しがたいほどの切迫感です」



2019年のマーキュリー・プライズはイギリスのラッパー、デイヴの『Psychorama』が受賞。近年ではウルフ・アリス『Visions of a Life』、サンファ『Process』、スケプタ『Konnichiwa』も受賞している。



Who has made this years #HyundaiMercuryPrize Shortlist? All the info you need is right here: https://t.co/1IgfIl9y5X — Mercury Prize (@MercuryPrize) July 23, 2020

2020 Mercury Prize Shortlist



Anna Meredith – FIBS

Charli XCX – how im feeling now

Dua Lipa – Future Nostalgia

Georgia – Seeking Thrills

Kano – Hoodies All Summer

Lanterns on the Lake – Spook the Herd

Laura Marling – Song for Our Daughter

Michael Kiwanuka – KIWANUKA

Moses Boyd – Dark Matter

Porridge Radio – Every Bad

Sports Team – Deep Down Happy

Stormzy – Heavy is the Head