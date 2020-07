サンライズのアニメ作品において、フライングドッグが手がけた主題歌やキャラクターソング、劇伴500曲以上が、本日7月24日に各音楽ストリーミングサービスで配信スタートした。

対象となった作品は、菅野よう子が音楽を手がけた「カウボーイビバップ」「天空のエスカフローネ」「ブレンパワード」「∀ガンダム」シリーズをはじめ、「コードギアス」シリーズ、「シティーハンター 百万ドルの陰謀」、「ベターマン」。「カウボーイビバップ」と「コードギアス」シリーズについては、楽曲配信PVも用意された。詳細はフライングドッグの特設ページで確認を。

サンライズアニメ作品の楽曲配信

対応ストリーミングサービス

Amazon Music Unlimited、Amazon Music HD、Apple Music、AWA、Google Play Music、KKBOX、LINE MUSIC、mora qualitas、RecMusic、Rakuten Music、Spotify、YouTube Music、ANiUTa

配信CD一覧

「COWBOY BEBOP Vitaminless」

「COWBOY BEBOP(Original Motion Picture Soundtrack)」

「COWBOY BEBOP(Original Motion Picture Soundtrack 2 - No Disc)」

「COWBOY BEBOP(Original Motion Picture Soundtrack 3 - Blue)」

「COWBOY BEBOP Remixes Music for Freelance」

「COWBOY BEBOP Knockin' on Heaven's Door Ask DNA」

「COWBOY BEBOP Knockin' on Heaven's Door(Original Motion Picture Soundtrack - Future Blues)」

「COWBOY BEBOP Tank! the! Best!」

「∀ GUNDAM オリジナル・サウンドトラック」

「∀ GUNDAM オリジナル・サウンドトラック 2 ディアナ&キエル」

「∀ GUNDAM オリジナル・サウンドトラック 3 Cocoa」

「劇場版∀ガンダム サウンドトラックス 惑星の午後、僕らはキスをした」

「コードギアス 反逆のルルーシュ O.S.T.」

「コードギアス 反逆のルルーシュ O.S.T.2」

「勇侠青春謳」

「コードギアス 反逆のルルーシュ CODE BLACK+」

「コードギアス 反逆のルルーシュR2 O.S.T.」

「コードギアス 反逆のルルーシュR2 O.S.T.2」

「わが臈たし悪の華」

「コードギアス 反逆のルルーシュR2 Sound Variety R18」

「コードギアス 反逆のルルーシュ キャラクターソングベスト」

「コードギアス 亡国のアキト O.S.T.」

「コードギアス 亡国のアキト O.S.T.2」

「映画『コードギアス 復活のルルーシュ』オリジナルサウンドトラック」

「シティーハンター オリジナルスペシャル・サウンドトラック」

「天空のエスカフローネ ORIGINAL SOUNDTRACK」

「天空のエスカフローネ ORIGONAL SOUNDTRACK 2」

「天空のエスカフローネ ORIGONAL SOUNDTRACK 3」

「The Vision of Escaflowne - Lovers Only」

「『エスカフローネ』オリジナル・サウンドトラック」

「ベターマン オリジナルサウンドトラック1」

「ベターマン オリジナルサウンドトラック2」

「ユメノカケラ/鎮-requiem-」

「ブレンパワード オリジナルサウンドトラック」

「ブレンパワード オリジナルサウンドトラック 2」

(c)サンライズ (c)創通・サンライズ (c)SUNRISE/PROJECT GEASS character Design (c)CLAMP・ST (c)SUNRISE/PROJECT L-GEASS character Design (c)2006-2018CLAMP・ST (c)北条司/NSP・読売テレビ・サンライズ