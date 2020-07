ジミー・ペイジが語る、ローリング・ストーンズとの共演秘話

ローリング・ストーンズが7月初旬に『山羊の頭のスープ』リイシューの詳細を発表した際、最も注目を集めたのはジミー・ペイジとレコーディングした未発表曲「スカーレット」だった。



この曲はキース・リチャーズとペイジがギター、トラフィックのリック・グレッチがベースを担当して1974年10月に録音されたものだ。キースは今回のリリースにあたって、「俺の記憶だと、俺たちはツェッペリンのセッションの終わりに入っていったんだ」とコメントしている。「彼らはちょうど帰るところで、俺たちの予約は彼らの次だった。でもジミーは、そのまま残っていたんだ。俺たちはこの曲をレコーディングしようとしたのではなくて、デモのような感じでプレイした。雰囲気をつかむためにね。でも結構うまくいって、まあ、こういうラインアップだったので、じゃあ使おうと思った」



【動画】「スカーレット」リリック・ビデオ



ミック・ジャガーは今回のリリースにあたって、「最初にロニーの家の地下のスタジオで、ジミーとキースとジャムったことを覚えている。最高のセッションだった」とコメントしている。



1975年、ペイジがローリングストーン誌のキャメロン・クロウに語ったインタビューによると、彼は「スカーレット」をストーンズのB面曲だと思っていたようだ。「スタイルもムードも(ボブ・ディランの)『ブロンド・オン・ブロンド』の曲にとても似ていた」と当時のペイジは振り返っている。



「素晴らしかった、本当に良かったよ。徹夜してからアイランド・スタジオに降りて行ったら、キースがレゲエ・ギターを弾いたセクションがあったんだ。俺はそこにいくつかソロを入れただけだけど、それをやりだしたのは翌朝の8時だったよ。キースはそのテープをスイスに持って行ったら、誰かがその音源の存在を知ったらしい。キースはそれが、俺の(ソロ)アルバムに収録される曲だとみんなに話したんだ」



さらにペイジは今回の「スカーレット」リリースにあたって、以下のようにツイートしている。



「俺は1974年10月にリッチモンドのロニー・ウッドの家に招かれてセッションをした。キース・リチャーズとイアン・スチュアートが来ると言われていた。旧友と再会するいい機会になりそうだと思った。



そこにはキースと俺、ベースのリック・グレッチ、そして初対面のドラマーとエンジニアがいた。キースのギター・パートを中心にリフを作り始めた。キースが最初に弾き出したあと、俺は彼のギター・パートを中心にリフを作り、アレンジを補強していった。他のミュージシャンとの演奏もすぐに噛み合って、その日の夜には全員でテイクを成功させることができた。キースとの仕事は楽しかったよ。⠀



それから翌日の夜、ロンドンのアイランド・ナンバー2スタジオで続きが行われたそうだ。俺は「ギターソロを弾きに行くよ」と言った。その日の夕方早めに着いて、数テイクですぐに仕上がった。いい演奏だと思ったので、あとは彼らに任せることにした。



最近になってミックから連絡があり、完成版を聴かせてもらった。非常に素晴らしい、本当にソリッドなサウンドだと思った。彼らが近日発売予定の『山羊の頭のスープ』の一部としてリリースすることを選んでくれたのが嬉しい。70年代にツェッペリン以外で俺が弾いているのは超レアだよ」



「スカーレット」の演奏クレジットは以下の通り。プロデュースはジミー・ミラーが担当している。



ブルース・ローランド(Dr)

イアン・スチュワート(Piano)

ジミー・ペイジ(Gt)

リック・グレッチ(Ba,Vo)

キース・リチャーズ(Gt)

ミック・ジャガー(Vo,Acoustic Guitar)



「スカーレット」は、9月4日にマルチ・フォーマットでリリースが予定されている1973年の名盤『山羊の頭のスープ』のボックス・セットとデラックスCD&LPエディションにも収録される。このエディションでは、数多くのアウトテイクやレア・トラック、オルタネイティヴ・ミックスに加えて、未発表の「オール・ザ・レイジ」と「クリス・クロス」も収録される。





ザ・ローリング・ストーンズ

『山羊の頭のスープ』

2020年9月4日発売

