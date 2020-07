ワン・ダイレクション結成10周年記念、2012年の独占写真で振り返る5人の素顔

2012年にアメリカ初上陸したワン・ダイレクションのラジオ・ツアーの模様を、ローリングストーン誌が独占公開。「初めてのアメリカのラジオ・ツアーに向かっているところ。ファンに会うのが待ちきれないよ!」とゼイン・マリクは語っていた。バンドの結成10周年を記念して、初期の彼らを振り返ってみよう。



1-First Gig

(アメリカで)初めてのショーの準備をしているところ。(リアム・ペイン)







2-What Makes You Beautiful

シカゴからデトロイトへ。アメリカのラジオで初めてWhat Makes You Beautifulを聴いたよ。(ハリー・スタイルズ)







3-Deep Dish

シカゴのピザ、デリシャス!(ナイル・ホーラン)







4-Set List

ビッグ・タイム・ラッシュとのツアーのセットリスト。ファンのためにパフォーマンスするのは本当に楽しい。みんな最高だし、歓声も大きいんだ!(ルイ・トムリンソン)







5-Relaxing

デトロイト公演前のちょっとした息抜きタイム。(ルイ)





