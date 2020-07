『ラスカルショップ』池袋東武に初登場！ キュートなグッズが勢揃い♪

日本アニメーションがアニメーション制作・ライセンス管理を行う『あらいぐまラスカル』のキャラクター「ラスカル」のグッズを販売する「RASCAL SHOP in TOBU」が、東武百貨店池袋本店に2020年7月29日(水)から8月10日(月・祝)の期間限定でオープンする。



『あらいぐまラスカル』は、1977年に「世界名作劇場」シリーズの3作目として製作・放送されたTVアニメ。アメリカ・ウィスコンシン州を舞台に、主人公のスターリング少年とあらいぐまの「ラスカル」が共に過ごした1年間を描いた作品は、放送から40年以上が経った今もなお多くの人々に愛されており、近年ではLINEスタンプ生まれの表情豊かな「ラスカル」によって、幅広い認知度とファンを併せ持つキャラクターになった。



「RASCAL SHOP in TOBU」では、『クレヨンしんちゃん』とのコラボレーショングッズをはじめとした最新グッズから過去の人気グッズまで、「ラスカル」関連グッズを多数販売予定。また「可動式ぬいぐるみ(M)」と「ラスカルベーカリーオリジナル益子焼」が必ず入っているトク袋を数量限定で販売する。



さらに連動企画として、2020年7月29日(水)から東武百貨店池袋本店3Fにある「カフェコムサ」では「ラスカル」をイメージしたスペシャルケーキを販売♪

同ケーキは2015年7月に期間限定で販売し好評を博したもの。マンゴーとキャラメルクリームを使用し、チャームポイントであるシマシマのしっぽなど「ラスカル」をイメージしたスペシャルケーキとなっている。



(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.