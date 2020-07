eill 新曲『踊らせないで』リリース「大切なのは自分らしくあること」

シンガーソングライターのeillさんが、7月22日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。新曲「踊らせないで」、「Night D(ナイト ドライブ)」について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:eill先生は、7月1日にシングル「踊らせないで」をデジタルリリース。おめでとうございます!eill:ありがとうございます!さかた校長:この曲は、テレビ東京系ドラマ『女子グルメバーガー部』の主題歌に起用されています。僕も聴かせてもらいましたけど、サビでグっと盛り上がるんで本当に元気が出ますね。eill:本当ですか?さかた校長:今もeill先生と話しながらパワーをもらっていて……ちょっと明るくなっています(笑)。こもり教頭:そうですね(笑)。この曲は意外と夜に聴くより昼に聴くのがいいかもしれないですね。もう一段階気分を上げたいときに、聴きたくなる曲なんじゃないかなと思いますね。ポップな感じもあるしワクワクもするし、昼に聴いて「このあと、友達と遊んじゃう?!」みたいな感じがしましたね(笑)。eill:(笑)。こもり教頭:この曲は「踊らせないで」というタイトルですけど、eill先生は「私、踊らされているな」と感じたことあります?(笑)。eill:あ~……でも、友達から言われる「この髪色がいいよ」とか「服は寒色系が似合うよ」とかには、けっこう踊らされちゃっています(笑)。すぐ髪の色を変えちゃったり、そういう色の服ばっかり買っちゃったり(笑)。こもり教頭:最近は、何色の服を買ったんですか?(笑)。eill:今日、ミントグリーンの服を買いました(笑)。さかた校長:今日?!こもり教頭:来る前に、しっかり買い物してきたんですね(笑)。それは自分の意志で?eill:いや、友達に……(笑)。さかた校長:踊らされてんな~(笑)。eill:(笑)。こもり教頭:この「踊らせないで」には、どんな思いが込められているのですか?eill:『誰かのステップで 決まったリズムで 踊らせないで』という歌詞があるんですけど、お母さんとかお父さんとか、先生、友達とか……そういった人たちに言われたことを、すごく気にしたり落ち込んだりしたことがあると思うんですけど、何よりも大切なのは自分自身が自分らしくあることだと思っているんです。なので「私のリズムで踊るんだ!」という気持ちを込めて「踊らせないで」という曲を書きました。さかた校長:踊り方って生き方じゃないですか。だから、“好きに生きていいんだよ”と全肯定してくれるeill先生の声が響きました。MVも見たんですけど、ダンスされている方の(体から伸びている)糸みたいな物を、手でハサミのように切っていくシーンがあるんですよ。そのときのeill先生がハチャメチャかわいいっすわ!eill:……え?さかた校長:かっこよく歌い上げている、からのあのシーンがグっときました!!こもり教頭:いや、いいですよ。かわいかったですけど……。eill:……(笑)。さかた校長:なんで本人がピンときてないんだろう……?全員:(笑)。【eill | 踊らせないで (Official Music Video)】さかた校長:そして8月5日には、シングル「Night D」をデジタルリリース。こちらも、おめでとうございます!eill:ありがとうございます!さかた校長:こちらは、どういった楽曲になりましたか?eill:これはドライブソングなんですけど、FODの『あの子が生まれる・・・』というホラードラマの主題歌になっています。こもり教頭:はい。eill:夜のドライブで聴いてもらいたい曲なんですけど、私は中学、高校のときに……まだ免許がないじゃないですか。だから、「ドライブをするときには、このかっこいい曲をかけたいな」って家で想像しながら……妄想ドライブをしていたんですよね。そんなふうにこの「Night D」も、ぜひおうちで聴いてもらいたいなと思います(笑)。さかた校長:この曲も、聴けるのを楽しみにしております!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/