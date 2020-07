Perfumeの結成20年、メジャーデビュー15周年をお祝いするプロジェクト「Perfume 15th & 20th anniv with you all」が始動。その第1弾として、昨年10月に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で行われた公演「Reframe2019」の模様を編集した映画「Reframe THEATER EXPERIENCE with you」が、9月4日より2週間限定でTOHOシネマズをはじめとする全国の劇場で公開される。

「Reframe2019」の映画化は、新型コロナウイルス感染症の影響で音楽ライブや音楽フェスティバルの延期や中止が相次ぎ、それらの実施が困難な現況において、「より安全な環境下にある映画館で音楽体験を楽しんでもらいたい」という思いから実現。YouTubeでは映画の予告編が公開されている。なお第1弾には「Reframe THEATER EXPERIENCE with you」の公開に加え、既報のライブBlu-ray / DVD「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed”in Dome」のリリースも含まれている。

「Perfume 15th & 20th anniv with you all」ではさまざまなプロジェクトを企画中とのこと。第2弾以降の内容は段階的に発表されていく。