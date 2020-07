セリエA第35節の6試合が22日に行われた。

前節終了時点で2位のインテルは、ホームでフィオレンティーナと対戦。試合は0-0のスコアレスドローに終わり、インテルは21日に勝利したアタランタに勝ち点で上回られて3位に転落した。この結果、首位ユヴェントスは23日のウディネーゼ戦に勝利すれば2位以下との勝ち点差が「9」に広がり、当該チーム同士の対戦結果で2位アタランタを上回るため、9シーズン連続36回目の優勝が決定する。

DF吉田麻也が所属するサンプドリアは、ジェノアとの“ジェノヴァ・ダービー”を行った。吉田は7試合連続のフル出場を果たした。試合は22分にアウェイのジェノアがPKで先制するが、サンプドリアは32分にマノロ・ガッビアディーニの得点で追いつく。しかし72分にジェノアが勝ち越しのゴールを奪って試合は終了。ジェノアは2連勝を収め、サンプドリアの連勝は「3」でストップした。

18位のレッチェは19位のブレシャを3-1で撃破し、4試合ぶりの勝利で残留に望みを繋いだ。一方、敗れたブレシャは1年での降格が決定した。

ローマはすでに降格が決まっているSPALと敵地で対戦し、10分にニコラ・カリニッチの得点で先制。24分には同点に追いつかれるが、38分にカルレス・ペレスのゴールで勝ち越しに成功する。さらに後半にはブルーノ・ペレスの2ゴールなど4点を追加し、6-1の大勝を収めた。データサイト『Opta』によると、ローマがリーグ戦のアウェイゲームで6点を奪ったのは史上3度目のこと。最後は1935年のことだったという。

◆■セリエA第35節の試合結果

▼7月21日

アタランタ 1-0 ボローニャ

サッスオーロ 1-2 ミラン

▼7月22日

パルマ・カルチョ 2-1 ナポリ

インテル 0-0 フィオレンティーナ

レッチェ 3-1 ブレシャ

サンプドリア 1-2 ジェノア

SPAL 1-6 ローマ

トリノ 1-1 ヴェローナ

▼7月23日

ウディネーゼ vs ユヴェントス

ラツィオ vs カリアリ

◆■順位表

1位 ユヴェントス(勝ち点80)※1試合未消化

2位 アタランタ(勝ち点74)

3位 インテル(勝ち点73)

4位 ラツィオ(勝ち点69)※1試合未消化

────────CL出場圏────────

5位 ローマ(勝ち点61)

6位 ミラン(勝ち点59)

7位 ナポリ(勝ち点56)

────────EL出場圏────────

8位 サッスオーロ(勝ち点48)

9位 ヴェローナ(勝ち点46)

10位 フィオレンティーナ(勝ち点43)

11位 パルマ・カルチョ(勝ち点43)

12位 ボローニャ(勝ち点43)

13位 カリアリ(勝ち点42)※1試合未消化

14位 サンプドリア(勝ち点41)

15位 トリノ(勝ち点38)

16位 ウディネーゼ(勝ち点36)※1試合未消化

17位 ジェノア(勝ち点36)

─────────降格──────────

18位 レッチェ(勝ち点32)

19位 ブレシャ(勝ち点24)

20位 SPAL(勝ち点19)

◆■第36節対戦カード

▼7月24日

ミラン vs アタランタ

▼7月25日

ブレシャ vs パルマ・カルチョ

ジェノア vs インテル

ナポリ vs サッスオーロ

▼7月26日

ボローニャ vs レッチェ

カリアリ vs ウディネーゼ

ヴェローナ vs ラツィオ

ローマ vs フィオレンティーナ

SPAL vs トリノ

ユヴェントス vs サンプドリア