22日、イングランド2部チャンピオンシップの最終節が行われた。

すでに17年ぶりのプレミアリーグ昇格と30年ぶり4回目の2部優勝が決まっていたリーズは、チャールトンと対戦。4-0の大勝でシーズンを締めくくった。一方、敗れたチャールトンは1年でのリーグ・ワン(3部)降格となった。

2位ウェスト・ブロムウィッチ(WBA)は、ホームでQPRと対戦し、2-2のドロー。3位ブレントフォードがバーンズリーに敗れたため、WBAは自動昇格圏内の2位を維持し、2017-18シーズン以来となるプレミアリーグ復帰が決まった。なお、バーンズリーは最終節の勝利で逆転で2部残留を決めている。

前節終了時点で7位だったスウォンジーは、レディングに敵地で4-1と勝利。6位だったノッティンガム・フォレストがストークに1-4の敗戦を喫したことで、得失点差により逆転で昇格プレーオフ圏内の6位に浮上した。

5位カーディフ・シティは3-0の勝利を収め、昇格プレーオフへの出場権を死守した。カーディフに敗れたハルは、2004-05シーズン以来となる3部降格が決定した。

また、今月1日に破産申請を行ったウィガンは、EFLのルールにより勝ち点「12」をはく奪され、最終勝ち点は下から2番目の「47」に。2015-16シーズン以来のリーグ・ワン降格となった。

チャンピオンシップ最終節の結果と最終順位表、昇格プレーオフの組み合わせは以下の通り。

◆■試合結果

バーミンガム 1-3 ダービー・カウンティ

ブレントフォード 1-2 バーンズリー

ブリストル・シティ 1-1 プレストン

カーディフ・シティ 3-0 ハル・シティ

リーズ 4-0 チャールトン

ルートン 3-2 ブラックバーン

ミルウォール 4-1 ハダースフィールド

ノッティンガム・フォレスト 1-4 ストーク

レディング 1-4 スウォンジー

シェフィールド・ウェンズデイ 1-2 ミドルスブラ

ウェスト・ブロムウィッチ 2-2 QPR

ウィガン 1-1 フルアム

◆■最終順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 リーズ(93/+42)

2位 WBA(83/+32)

─────プレミアリーグ自動昇格─────

3位 ブレントフォード(81/+42)

4位 フルアム(81/+16)

5位 カーディフ(73/+10)

6位 スウォンジー(70/+9)

──────昇格プレーオフ出場──────

7位 ノッティンガム(70/+8)

8位 ミルウォール(68/+6)

9位 プレストン(66/+5)

10位 ダービー(64/-2)

11位 ブラックバーン(63/+3)

12位 ブリストル・C(63/-5)

13位 QPR(58/-9)

14位 レディング(56/+1)

15位 ストーク(56/-6)

16位 シェフィールド・W(56/-8)

17位 ミドルスブラ(53/-13)

18位 ハダースフィールド(51/-18)

19位 ルートン(51/−28)

20位 バーミンガム(50/-21)

21位 バーンズリー(49/-20)

──────リーグ・ワン降格───────

22位 チャールトン(48/-15)

23位 ウィガン(47/+1)※勝ち点「12」はく奪

24位 ハル(45/-30)

◆■昇格プレーオフ

▼準決勝ファーストレグ

7月26日 スウォンジー vs ブレントフォード

7月27日 カーディフ vs フルアム

▼準決勝セカンドレグ

7月29日 ブレントフォード vs スウォンジー

7月30日 フルアム vs カーディフ

▼決勝

8月4日開催予定