7月23日に発表されたオリコン週間ブルーレイディスク(BD)ランキング(7月27日付)によると、人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」の劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」(長崎健司監督、2019年公開)のBD「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング Blu-ray プルスウルトラ版」(7月15日発売)が、発売初週に約1万5000枚を売り上げ、1位に輝いた。同時発売されたDVD「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング DVD プルスウルトラ版」も発売初週に約8000枚を売り上げ、オリコン週間DVDランキングで1位となった。

BDとDVDのプルスウルトラ版には、劇場版の後日談を描いた新作ピクチャードラマ(静止画に音声を付けたもの)「エピローグ・プラス≪夢を現実に≫」や、完成披露試写会舞台あいさつ、公開記念舞台あいさつの映像などを収録。堀越耕平さんと長崎監督の対談などを収録したブックレット、堀越さんの直筆イラストを使用したポストカードブックなどが特典として付いている。

「僕のヒーローアカデミア」は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の堀越さんのマンガが原作。人口の約8割が超常能力・個性を持つ世界を舞台に、主人公のデクこと緑谷出久が、最高のヒーローを目指す姿を描いている。劇場版「THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」は、観客動員が約133万人、興行収入が約17億6000万円を記録するなどヒットした。