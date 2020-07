2020明治安田生命J1リーグ第6節が、各地で行われた。

横浜F・マリノスは横浜FCをホームに迎え、13年ぶりの「横浜ダービー」が実現。横浜FCは序盤から積極性を見せるが、最初にネットを揺らしたのは横浜FMだった。クロスを供給するとカバーに入った田代真一の足に当たりオウンゴール。31分のこの先制ゴールを皮切りに後半にも3得点を沈めた横浜FMが“王者の貫禄”を見せ4-0で勝利した。

首位を走る川崎フロンターレは敵地で仙台と対戦。パスカットからの速攻で仙台FW長沢駿がまず先制ゴール。続く38分、泥臭くパスを繋ぎ、道渕諒平が中央からミドルシュート。相手に当たったこのシュートはGKチョン・ソンリョンも止められず前半のうちに仙台がリードを広げた。しかし、川崎も試合巧者。58分、途中出場の小林悠がクロスに合わせヘディングでまず1点を返すと、その小林とのワンツーから山根視来が股を抜くシュートを沈め2分であっという間に同点に。さらに68分にも小林がゴールを決め3-2と逆転勝利を収めた。

J1第6節の結果と順位表、また次節の予定は以下の通り。

■J1第6節

横浜F・マリノス 4-0 横浜FC

湘南ベルマーレ 1-0 鹿島アントラーズ

ガンバ大阪 1-0 サンフレッチェ広島

サガン鳥栖 1-1 清水エスパルス

北海道コンサドーレ札幌 1-1 FC東京

ベガルタ仙台 2-3 川崎フロンターレ

浦和レッズ 0-4 柏レイソル

セレッソ大阪 0-0 ヴィッセル神戸

大分トリニータ 0-3 名古屋グランパス

■J1順位表

1位 川崎(勝ち点16/得失点差+12)

2位 名古屋(勝ち点14/得失点差+7)

3位 FC東京(勝ち点13/得失点差+3)

3位 G大阪(勝ち点13/得失点差+3)

3位 C大阪(勝ち点13/得失点差+3)

6位 浦和(勝ち点10/得失点差-3)

7位 柏(勝ち点9/得失点差+2)

8位 札幌(勝ち点9/得失点差+1)

9位 神戸(勝ち点9/得失点差+0)

10位 広島(勝ち点7/得失点差+3)

11位 横浜FM(勝ち点7/得失点差0)

12位 大分(勝ち点7/得失点差-2)

13位 仙台(勝ち点6/得失点差-1)

14位 横浜FC(勝ち点5/得失点差-7)

15位 湘南(勝ち点4/得失点差-3)

16位 鳥栖(勝ち点3/得失点差-4)

17位 鹿島(勝ち点3/得失点差-6)

18位 清水(勝ち点1/得失点差-8)

■第7節対戦カード(26日)

13:05 札幌 vs 横浜FM

18:00 横浜FC vs 浦和

18:00 清水 vs 大分

18:00 広島 vs 名古屋

18:30 鹿島 vs FC東京

19:00 柏 vs 仙台

19:00 川崎 vs 湘南

19:00 神戸 vs G大阪

19:00 鳥栖 vs C大阪