FAITH、Remixコラボ第2弾にて「Party All Night」がトロピカルチューンに

男女5人組バンドFAITHが行なっているRemixコラボ企画第2弾として「Party All Night 8HiRAPARK Remix)」が2020年7月22日に配信リリースされた。



長野県伊那市発、平均年齢20歳の男女5人組バンドFAITH。Remixコラボ第1弾では、19歳ラッパーの空音との「19 8空音 Remix)」コラボをしており、今回の第2弾では国内外で活躍するダンスミュージックプロデューサー/DJのHiRAPARK(ヒラパーク)とのコラボレーションが実現した。



元々は、日々の生活の厄介なことも全部忘れて仲間と過ごすひと時の大切さを歌った「Party All Night」が、夏の夜に映えるトロピカルサウンドへと変貌を遂げている。







・コメント

Akari Dritschler(Vo.)Comment

夏に生まれたParty All Night。

リリースは冬でしたが、改めてこの曲を夏がよく似合う曲にしたいなと思い今回HiRAPARKさんにRemixをお願いしました。一緒にビデオ通話で意見交換しながら曲ができていくのが、共同制作感があって不思議な感覚でした。歳の近いHiRAPARKさんが日本に留まらず海外でもDJとして活躍している姿を見て私たちも刺激になったし、そんな素晴らしいアーティストと今回コラボできたことがとても嬉しいです。この状況の中ではありますが、友達と朝まで楽しめる日が来ることに期待を込めて、この曲を聴いてもらえたら嬉しいです!



HiRAPARK Comment

Dj/音楽プロデューサーのHiRAPARKです。今回Party All NightのRemixは、オファーを頂いた際FAITHの皆さんから”サマーチューン”に仕上げたいとリクエストを頂いたので、ストリーミングでも、フェスでも心地よく聴けるトロピカルハウスに仕上げてみました。僕とFAITH、それぞれが持っているポップスとダンスミュージックの要素を1曲にまとめられたのではないかな、と思っています。夏ですね。





<リリース情報>







FAITH Remix Collaboration第2弾

「Party All Night 8HiRAPARK Remix)」



配信日:2020年7月22日(水)

配信URL:https://lnk.to/FAITH_ina_



FAITH Ofiicial Site:http://www.office-augusta.com/faith/