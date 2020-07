夢のコラボ＝ブロンソン、新曲「KEEP MOVING」のMVを公開

前作『A Moment Apart』がグラミー賞2部門でノミネートされ話題となったオデッザと、シドニー出身のプロデューサー、ゴールデン・フィーチャーズによる豪華プロジェクト=ブロンソン。彼らが8月7日にリリースする1stアルバム『BRONSON』より、新曲「KEEP MOVING」のミュージックビデオが公開された。



ザ・ローリング・ストーンズ、フランツ・フェルディナンド、ボノボ、ロビンといった大物アーティストを手がけるスウェーデンのコレクティヴ、スタイルウォー(Stylewar)が監督を務めた今回の映像は、あるオフィスの映像で構成されており、力強いベースラインと躍動感のあるビートに合わせて風刺的な編集が施されている。彼らは何千時間もの映像の中からベースとなる今回の映像を選んだ後、編集、VFXを駆使してストーリーに命を吹き込み、狂気的でありながらも痛快な現実の歪みを生み出した。







オデッザとゴールデン・フィーチャーズ、両プロジェクトを合わせた合計ストリーミング数は10億回越えを記録しており、彼らはこれまでにケイティ・ペリー、チャーリーXCX、シーア、レオン・ブリッジズ、レジーナ・スペクターらとのリミックスワークやコラボレーションをしてきている。超豪華なトリオによる1stアルバム『BRONSON』の国内盤CDには歌詞対訳と解説が封入されるほか、ボーナストラックが追加収録されるとのこと。





<リリース情報>







BRONSON

『BRONSON』

発売日:2020年8月7日

国内盤CD BRC-642 ¥2,200+税

国内盤特典:ボーナストラック2曲追加収録/歌詞対訳・解説書封入



収録曲:

1. FOUNDATION

2. HEART ATTACK (feat. lau.ra)

3. BLINE

4. KNOW ME (feat. Gallant)

5. VAULTS

6. TENSE

7. CALL OUT

8. CONTACT

9. BLACKOUT

10. DAWN (feat. Totally Enormous Extinct Dinosaurs)

11. KNOW ME (Instrumental) [Bonus Track for Japan]

12. HEART ATTACK (Instrumental) [Bonus Track for Japan]