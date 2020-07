『ジュラシック・パーク』大型竜ブラキオサウルスの荘厳な姿をお手元で

豆魚雷は、プライム1スタジオ社が企画・制作・発売する「プライムコレクタブルフィギュア/ ジュラシック・パーク:ブラキオサウルス 1/38 PVC スタチュー PCFJP-03」の国内における総代理販売を行う事が決定した。



ド迫力なスケール感と繊細なディテールで多くのファンを圧倒させ続けているスタチューメーカー、プライム1スタジオ。デビュー作となる『トランスフォーマー/リベンジ:』メガトロン ポリストーン スタチューは、世界中のスタチューファンが集うファンサイトの投票でその年のグランプリに輝くなど、まさに世界中が注目する日本発となるスタチューメーカーだ。『トランスフォーマー』、『バットマン アーカム』シリ―ズを始め近年では、『ヱヴァンゲリヲン』など日本コンテンツにも積極的に立体化を行っている。



そんなプライム1スタジオより、従来の大型スタチューのクオリティを維持しながら、コレクションしやすいサイズ感とハイディテールを合わせたシリーズ「プライムコレクタブルフィギュア」がスタート。

シリーズ第3弾は映画『ジュラシック・パーク』から、パークに到着したグラント博士が、その荘厳さに驚き言葉すら失った大型竜ブラキオサウルスが登場する。



1/38スケールと小サイズになりながらも、その迫力とディテールを追求し、手にした際の満足感を約束する仕上がりになっている。足元の専用ベースも、映画の世界観を含んだイスラ・ヌブラル島の輪郭型をイメージして製作。今後も見逃せないシリーズだ。



Jurassic Park is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.