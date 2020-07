『SHOW BY ROCK!!STORE』期間限定オープン！ グッズや企画をチェック♪

サンリオは、サンリオのアニメ・ゲーム関連コンテンツグッズの常設専門店「Sanrio animestore(サンリオアニメストア)」池袋 PPARCO店となんばマルイ店を、『SHOW BY ROCK!!STORE』(通称:ショバスト)として 2020年7月30日(木)から9月30日(水)まで期間限定でオープンする。



バンドをテーマとしたサンリオのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』(ショウ・バイ・ロック!!)は、サンリオ初のゲーム・アニメファン向けキャラクタープロジェクトとして2012年にスタート。2015年、2016年にはTVアニメ化もされ、2020年は「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」が好評のうちに放送を終え、それと同時に新シリーズアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」を制作することが決定。また同月、完全新作タイトルとなるゲームアプリ『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が配信を開始し、3月16日(月)には100万DLを突破している。



この度、「Sanrio animestore(サンリオアニメストア)」池袋 PPARCO 店となんばマルイ店の2店舗は、7月30日(水)より、2012年にスタートしたキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』の期間限定ショップ『SHOW BY ROCK!!STORE』 としてとしてオープン! キャラクターの等身大パネルを設置するなど、SHOW BY ROCK!!の世界観が体感できるような店舗となっている。



また、ここでしか購入できないオリジナルグッズ「カフェデザインシリーズ第1弾」(デルミン、リカオ)のほか、購入特典として、2020年1月より放映されていた TVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したバンド (「Mashumairesh!!」「DOKONJOFINGER」「REIJINGSIGNAL」)のキャラクターミニ缶バッジがプレゼントされる。



そして、「AI対話(aitaiwa)」(音声対応AI対話システム)を取り入れた「AIほわん」こと「ふれあえるほわんちゃん」が『SHOW BY ROCK!!STORE』店舗内に登場!

商品紹介はもちろん、お客様の笑顔の度合いをほわんと勝負をする新機能「ほわんのスマイル相撲」でもてなしてくれる。



さらに、「SANRIOCAFE池袋店」との連動企画も同時開催。「シンガンクリムゾンズ」、「Mashumairesh!!」、「徒然なる操り霧幻庵」の3バンドをモチーフにしたSHOW BY ROCK!!クレープ3種を販売する。SHOW BY ROCK!!クレープを食べ、『SHOW BY ROCK!!STORE』でお買い物した方にはオリジナルコースターが1枚プレゼントされる。



ライブイベントやミュージカル、カフェ、グッズ展開など、バラエティに富んだ企画をこれまでも実施してきた『SHOW BY ROCK!!』。今後もますます広がるSHOW BY ROCK!!の世界に、今後も注目だ!



【『SHOW BY ROCK!!STORE』限定グッズはコチラ!>>>】



(C)12,20 SANRIO SP-M著作 (株)サンリオ