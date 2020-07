19歳のシンガーソングライター・Karin.の歌に10代が共感

19歳のシンガーソングライター・Karin.さんが、7月21日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。楽曲の作り方や番組で初オンエアした「泣き空」「知らない言葉を愛せない」について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。その後編。さかた校長:7月16日にSCHOOL OF LOCK! で、新曲「泣き空」を初オンエアして僕も聴かせてもらいました。ドキっとする歌詞もあるじゃないですか。どうしようもない悲しみや苦しみもあるけど、Karin.先生がキレイな声で歌い上げるので不思議な感覚になりました。今日、直接お話しして人となりがわかってくると、余計にKarin.先生が歌っていたのか!? という気持ちになりましたけど(笑)。Karin.:(笑)。こもり教頭:そうですね(笑)。僕は曲を聴いて、学校の帰り道をイメージしました。夕方、今日を振り返りながら家に帰っている主人公が頭に浮かんだんですけど……「晴れなくていい」とか「雨が降っていてほしい」とかって、言葉だけを聴くとネガティブな感じもするんですけど、そこに人の思い出があったりしてポジティブに消化できる感じがして。優しい気持ちになったり、寂しさも感じるのかなと思いました。さかた校長:この曲は、どのような思いで作られましたか?Karin.:雨が降ると、みんな傘を差すじゃないですか。その傘がぶつかってしまう……自分の距離の保ち方がわからなくて……その、なんですかね? 自分は弱いから誰も照らさないでほしくて、雨が降ったほうが私の中では都合がいいというか……そういうことを曲にしました。さかた校長:はぁ~なるほど……その感覚なんですね。今でこそ人と距離をとらないといけない世の中ですけど、そもそも(傘を差すということが)自分の居場所を作っている感覚もあったんだなぁと、改めて思いました。こもり教頭:うん……。【Karin.「泣き空」Lyric Video】さかた校長:そして今日は、Karin.先生の新曲「知らない言葉を愛せない」を初オンエアしたいと思います! この曲はどんな思いを込めて歌っている曲でしょうか?Karin.:この曲は、思い通りにならなかった、なりたい自分がいたのになれなかったときに作ったんですけど……レコーディングの歌入れの真っ最中に「なりたい自分がいるのになれない」と思って、そのまま抜け出して……というかピアノがある部屋に行って泣きながら作った曲なんです。さかた校長:えーっ。Karin.:自分が心の底から思った気持ちをメロディにした、という曲なんですけど……この曲が出来上がったときに「もしかしたら、これは一生携帯の中で眠るのかもしれない」、「まったく先の見えない曲だな」と思ったんです。この曲を出すことによって救われる気持ちになる人もいれば、「気づきたくなかった」と思って悲しむ人もいるんじゃないかなと思って。こもり教頭:うん……。Karin.:すごい悩んだんですけど、自分が一度立ち止まるというか、自分と一番向き合うことができた曲なんじゃないかと思っています。さかた校長:うん……なんか本当にKarin.先生が泣きながら作ったというのがわかるくらい、すごい鋭い悲しみだったり切なさ……胸に溜まっていたもの全部を出されたんだろうなと思って。なんかもう……一緒の気持ちになりました。こもり教頭:作られたときの背景を教えてもらったので、その情景をイメージしたら曲の入り方も違ってきますよね。【Karin.先生はこの曲が世に出ちゃうと、聴いた人が新たな悩みを生み出してしまうんではないかと心配されていましたが、この悩みは人間いつかはぶち当たって考えなければならないと思うので、素晴らしい曲だと思いました!(19歳男性)】さかた校長:この曲は生徒の考えるきっかけになっているようですが、音楽のおかげで自分の考えが変わることもありますからね。Karin.:私自身も音楽に支えられてきたので、今度は自分がその番になるのか……という、何とも言えないというか、信じられないというか、昔の自分からしたら全くあり得ないことですね。こもり教頭:音楽って人生と寄り添っていくものだと思うので、この曲が誰かの節目の度に聴きたい大事な1曲となっていくんだろうなと思います。この楽曲たちを含む『知らない言葉を愛せない – ep』が、8月21日に配信リリースされます。また、「泣き空」は7月22日に先行配信、「知らない言葉を愛せない」は8月7日に先行配信スタートです。詳細はオフィシャルサイト(https://karin-official.com/)をご確認ください。●前編はこちら<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/