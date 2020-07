松崎しげるが主催する音楽フェス「黒フェス2020~白黒歌合戦~」が9月6日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催される。

2015年にスタートし、毎年恒例のイベントとなっている「黒フェス」。今年は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して開催を断念する考えもあったとのことだが、TACHIKAWA STAGE GARDENが客席後方の窓を開放して換気できる会場であることから、政府や各自治体などのガイドラインに従い、感染予防対策をしたうえで、例年通り「松崎しげるの日(クロの日)」の9月6日に開催されることが決定した。

出演者としてラインナップされているのは今年デビュー50周年を迎える主催者の松崎のほか、ももいろクローバーZ、大黒摩季、TEE、HOUND DOG、ファンキー加藤、BOYS AND MEN、LE VELVETSといった面々。ももクロはリモートという形でライブに参加する。感染症対策として会場の動員数が制限されるため、今年はオンライン配信も実施される予定。開催に先駆け、ホームセンター・ジョイフル本田では8月より“黒”にまつわるコラボレーション家庭用品を各店で販売。公演当日には来場者に「黒マスク」が配布される。

黒フェス2020~白黒歌合戦~

2020年9月6日(日)東京都 TACHIKAWA STAGE GARDEN

<出演者>

松崎しげる / ももいろクローバーZ(リモート出演) / 大黒摩季 / TEE / HOUND DOG / ファンキー加藤 / BOYS AND MEN / LE VELVETS / and more