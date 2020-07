藤原聡(Official髭男dism)、kz(livetune)、首藤義勝(KEYTALK)、ビッケブランカが、「放課後『カルピス』」プロジェクトの音楽監修を務めるagehaspringsのプロデューサーとそれぞれ対談した動画がYouTubeで公開された。

高校生を応援する「放課後『カルピス』」プロジェクトでは、agehaspringsのプロデューサーである蔦谷好位置、飛内将大、野間康介、横山裕章の4人が今対談したいアーティストを指名し、「みんなの放課後をエモくする」をテーマに高校生に聴いてほしい楽曲や自分たちの青春を彩った楽曲を中心にプレイリストを作成する「放課後プレイリスト」を展開。藤原と蔦谷、kzと飛内、首藤と野間、ビッケブランカと横山という組み合わせで、選曲の理由や“推しの3曲”について語っており、藤原の「EDMを聴くきっかけをくれたのがアヴィーチー」というエピソードや、首藤がサザンオールスターズの大ファンだという一面が明かされている。

「放課後プレイリスト」と対談動画は、「カルピスウォーター」および「カルピスソーダ」の夏季限定デザインパッケージに印刷されているQRコードを読み取って視聴することができる。

「放課後プレイリスト」から紹介する楽曲

2010年~2020年

藤原聡(Official髭男dism)

・「Stay With Me」サム・スミス

・「Waiting For Love」アヴィーチー

・「am i wrong」アンダーソン・パーク



蔦谷好位置

・「サーカスナイト」七尾旅人

・「小さなリンジー」田中茉裕

・「All My Life」清竜人

2000年~2009年

kz(livetune)

・「17」椎名林檎

・「ドロップ」Thee Michelle Gun Elephant

・「Never Ever」元気ロケッツ



飛内将大

・「The Everlasting Gaze」The Smashing Pumpkins

・「Ya Mama」ファットボーイ・スリム

・「silent roar」euphoria

1990年~1999年

首藤義勝(KEYTALK)

・「POISON~言いたい事も言えないこんな世の中は~」反町隆史

・「グロリアス」GLAY

・「LOVE AFFAIR~秘密のデート~」サザンオールスターズ



野間康介

・「Smells Like Teen Spirit」Nirvana

・「Joining A Fan Club」Jellyfish

・「Swallowtail Butterfly~あいのうた~(Remastered 2015)」YEN TOWN BAND

1980年~1989年

ビッケブランカ

・「Footloose」ケニー・ロギンス

・「Endless Love」ライオネル・リッチー、ダイアナ・ロス

・「ダンデライオン~遅咲きのたんぽぽ」松任谷由実



横山裕章

・「Just the Two of Us(feat.Bill Withers)」グローヴァー・ワシントンJr.、ビル・ウィザース

・「いっそ セレナーデ(Remastered 2018)」井上陽水

・「Drumming: Part IV」スティーヴ・ライヒ