今年デビュー25周年を迎えるV6が、9月23日に52枚目のシングル「It's my life / PINEAPPLE」をリリースする。

タイトル曲のうち「It's my life」は井ノ原快彦が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「特捜9 season3」の主題歌で、肩の力を抜いた気負わない応援ソング。もう1曲の「PINEAPPLE」は大人の魅力にあふれたV6ならではのダンスチューンに仕上がっている。

今回のシングルはDVD付きの初回限定盤A、初回限定盤B、CDのみの通常盤の3仕様でリリースされる。初回限定盤AのDVDには「It's my life」のミュージックビデオやメイキング映像など、初回限定盤BのDVDには「PINEAPPLE」の“Dance Video”などを収録。通常盤にはカップリング2曲が追加収録される。

V6「It's my life / PINEAPPLE」収録内容

初回限定盤A

CD

01. It's my life

02. PINEAPPLE



DVD

01. 「It's my life」Music Video

02. 「It's my life」Music Video Making & Jacket Shooting Making

03. 「It's my life」 Dance Video

初回限定盤B

CD

01. It's my life

02. PINEAPPLE



DVD

01.「PINEAPPLE」Dance Video

02. 撮り下ろし特典映像

03. 撮り下ろし特典映像2

通常盤

CD

01. It's my life

02. PINEAPPLE

03. ただこのまま

04. 夢のつづき

05. It's my life(Instrumental)

06. PINEAPPLE(Instrumental)

07. ただこのまま(Instrumental)

08. 夢のつづき(Instrumental)