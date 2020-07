「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズの関連楽曲約200曲が、本日7月22日にApple Music、LINE MUSIC、Spotifyほか各音楽サブスクリプションサービスに登場した。

今回、1995年に放送されたTVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」から楽曲を手がけてきた鷺巣詩郎による「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズの劇中音源や、そのフルサイズ版、別バージョン等を収録した作品集の楽曲が配信開始。またBlu-ray / DVD「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO.」の初回特典CDとして封入されたオリジナルサウンドトラックの配信もスタートしている。なお、同音源はダウンロードでの販売も開始された。

なお「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズのサウンドトラックをまとめた5枚組CD BOX「NEON GENESIS EVANGELION SOUNDTRACK 25th ANNIVERSARY BOX」と、高橋洋子と林原めぐみらによるヴォーカル楽曲セレクション「EVANGELION FINALLY」が10月7日にリリースされる。アルバムの詳細は公式サイトにて確認を。