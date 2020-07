ホビージャパンとランティスによる新プロジェクト「Cheer球部!」がスタート。キャラクターデザイン原案を鳴子ハナハルが担当している。

「Cheer球部!」は雑誌連載と音楽、フィギュアを軸に展開されるプロジェクト。連載は本日7月22日発売の月刊ホビージャパン9月号(ホビージャパン)でスタートする。舞台は新宿の都立咲武ヶ丘高校。応援部と女子野球部が合わさった“Cheer球部”のメンバーが「自分たちで自分たちを応援しながら、女子高等学校野球選手権の地区大会でこの学校史上一番の成績を上げる!」を目標に繰り広げる部活動や日常の様子が、描き下ろしイラストとともに毎月届けられる。

併せてプロジェクトのビジュアルと、Cheer球部メンバー10人のキャラクターおよびキャスト情報が解禁された。元応援部部長の援川千明役を伊藤梨花子、元野球部部長の春原珠希役を田中有紀が務め、元応援部副部長の水城アリサ役を須藤叶希、元野球部副部長の古村伊織役を飯野美紗子が担当。川端華役を鈴木陽斗実、長宮小町役を神戸光歩、真田歩役を片平美那、入野沢さくら役を岩淵桃音、山科ほたる役を古川未央那、瑞野磨子役を藍本あみが演じる。なお飯野、岩淵、片平、神戸、鈴木、田中の6人は声優ユニット・NOW ON AIRとしても活動中。同ユニットによるイメージソング「GO! FIGHT! WIN! GO FOR DREAM!」のPVがYouTubeにて公開されている。

また月刊ホビージャパンと連動した読者参加型企画第1弾として、初代応援団長を決める「応援団長一斉投票」を実施。読者投票とWeb投票によって団長として選ばれたキャラクターのソロ曲を、ランティスが制作する。投票は本プロジェクト公式サイト内の特設ページにて、本日から8月10日23時59分まで受付中。さらに各キャストが演じるCheer球部の10人が歌う応援歌の制作が決定しており、同楽曲は「応援団長一斉投票」で選ばれたキャラクターのソロ曲とともに公開される。詳細は後日発表されるとのことなので、続報を待とう。

そのほかインターネットラジオステーション・音泉では、7月25日より本プロジェクトのWebラジオ「Cheer球部!全校応援ラジオ ちあたま、さくよ!」を毎月配信。番組には伊藤、田中、岩淵が出演し、リスナーを応援するコーナーや、Cheer球部メンバーの日常のワンシーンを描いたミニドラマが展開される。

「Cheer球部!」

スタッフ

企画:ホビージャパン・バンダイナムコアーツ

キャラクターデザイン原案:鳴子ハナハル

連載:月刊ホビージャパン

音楽:ランティス

キャスト

援川千明:伊藤梨花子

春原珠希:田中有紀(NOW ON AIR)

水城アリサ:須藤叶希

古村伊織:飯野美紗子(NOW ON AIR)

川端華:鈴木陽斗実(NOW ON AIR)

長宮小町:神戸光歩(NOW ON AIR)

真田歩:片平美那(NOW ON AIR)

入野沢さくら:岩淵桃音(NOW ON AIR)

山科ほたる:古川未央那

瑞野磨子:藍本あみ

(c)2020 プロジェクトCheer球部!