ホビージャパンとランティスによるメディアミックスプロジェクト「Cheer球部!」の連載が、7月22日発売の雑誌「月刊ホビージャパン」(ホビージャパン)9月号でスタートした。「翠星のガルガンティア」などの鳴子ハナハルさんがキャラクターデザイン原案を担当し、ランティスが楽曲を制作する。田中有紀さん、飯野美紗子さんら声優ユニット「NOW ON AIR」のメンバーが声優として参加する。

新宿にある都立咲武ヶ丘高校を舞台に、“応援バカ”4人の応援部、“野球バカ”6人の女子野球部がある日突然、合同部活動・Cheer球部として生まれ変わることになる……という展開。

特設サイトで、読者参加型企画「応援団長一斉投票」がスタート。投票で選ばれたキャラクターのソロ曲が制作される。今後はフィギュア化総選挙など読者参加型の投票企画を実施予定。ウェブラジオ「Cheer球部!全校応援ラジオ ちあたま、さくよ!」がインターネットラジオ局「音泉」で7月25日から配信されることも発表された。

◇キャスト(敬称略)

援川千明:伊藤梨花子▽春原珠希:田中有紀(NOW ON AIR)▽水城アリサ:須藤叶希▽古村伊織:飯野美紗子(NOW ON AIR)▽川端華:鈴木陽斗実(NOW ON AIR)▽長宮小町:神戸光歩(NOW ON AIR)▽真田歩:片平美那(NOW ON AIR)▽入野沢さくら:岩淵桃音(NOW ON AIR)▽山科ほたる:古川未央那▽瑞野磨子:藍本あみ