古市憲寿「あの時代に戻りたいかと聞かれたら？」小室哲哉「いや、戻りたくないです（笑）」

禁酒法の時代に、こっそり営業していたBAR「SPEAKEASY」。2020年の東京の街にも、そんなひそかなBARがありました。月曜から木曜の深夜1時にオープンする“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。各界の大物ゲストが訪れ、ここでしか話せないトークを展開するとか、しないとか……。TOKYO FMの番組「TOKYO SPEAKEASY」6月11日(木)のお客様は、小室哲哉さんと古市憲寿さん。小室さんは番組プロデューサーの秋元康さんからの熱烈オファーにより、2年4ヶ月ぶりのメディア出演となりました。▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!ーー番組内で華原朋美「I'm proud」がオンエア中。小室:古市君はトモちゃんも結構気に入ってくれていたと思うので。古市:はい。トモちゃんはすごく好きです。小室:で、『I'm proud』を。古市:本当にもう、イントロというか冒頭からすごくいいんですよね。小室:秋元ちゃんもこの曲はすごく褒めてくれていたような気がするな。正面きって「いいよね」って言ってもらった記憶がある。古市:何者でもなかった女の子が、アイドルとして、歌手として、どんどん大きくなっていくというストーリーがあったと思うんですけど、これはどんなふうにして生まれた曲なんですか?小室:これはデビューして3枚目のシングルで、当時ジンクスみたいなのがあって、「デビューして3曲目で勝負」みたいなのが。これって、今もあるのかもしれないけど、1発目で大ヒット曲が出ちゃうとなかなか長続きしないみたいな。徐々に1曲目、2曲目、それから3曲目が勝負の曲みたいなことで作っていって、ダンスミュージックなんだけど、ピアノで歌ってもバラードみたいに歌える曲みたいなものを考えていたんだと思うのね。歌詞は女性が自分に自信を持てる曲に絶対にしたかったので、英語的にはわからないけど、「proud of me」でもいいなと思っていて。古市:そっか、あなたを誇っているけれども、自分自身も誇っているという。小室:これは時効だと思うんですけど、昔は歌詞を書くのは打ち込みじゃなくて、やっぱりペンで書くよね。この歌詞は成田からロサンゼルスの飛行機のなかで書いたの。で、到着して、現場のホテルの部屋で歌詞を見せたのね。古市:華原さんに?小室:華原さんに見せて……どこが気に入らなかったのか、いまだにわからないんだけど。ロスのホテルに暖炉があって、火がぼうぼう燃えていたところに、クシャッと丸めて歌詞を捨てられちゃったんだよね(笑)。古市:(笑)。小室さんが飛行機のなかで書いた歌詞を、トモちゃんが「これ気に入らない」と言って?小室:気に入らないとまでははっきり言わなかったけど、何か嫌だったみたい。古市:ロックですね。ロックミュージシャンというか、格好いいですね。プロデューサー・小室哲哉の歌詞を、普通はありがたく受け取るところを、暖炉に(笑)。じゃあ、その第1稿は。小室:後からまとめようみたいな感じだったから、ほぼ覚えていなくて。「じゃあ、もう1回書こうかな」って。古市:すると「I'm proud」の第1稿は、世のなかのどこにもないんですね。小室:ないと思うし、もしかしたら「I'm proud」じゃなかったかもしれない。古市:(笑)。そっか、暖炉で燃やされちゃったから、最初のバージョンはもはや誰も知らないという。小室:華原さんも知らないと思う。でも結果、なかなかいい歌詞ができたんじゃないかとは思うので。古市:トモちゃんって、そういう勝ち気なところがあった子なんですか?小室:勝ち気というか、ロックンローラーというか。でも自分が曲げたくない部分は絶対に曲げたくない、というところがあったと思いますよ。古市:当時、globeとか安室ちゃんとかトモちゃんとか、やっぱり歌姫ってみんなある種、自分の世界を持っているじゃないですか。だからその世界を取りまとめていた小室さんって……。小室:(笑)。いや、取りまとめてないけど。ぐちゃぐちゃだよ、全然。古市:だから今でも「YOU ARE THE ONE」の動画を何回も何回も観ちゃうんですけど。小室:スリリングだよね。古市:お互いにある種ライバルでもあるじゃないですか。そのスリリングな関係が、何回見てもすごくザワザワするというか。小室:そうね、本当にあの時代じゃなければできなかったことだよね。素敵な時代ですね。古市:思い返しても、90年代はすごく特別な時代だったというか。小室:そうですね。古市:あの時代に戻りたいかと聞かれたら?小室:いや、戻りたくないです(笑)。古市:(笑)。戻りたくないんですね。小室:全然戻りたくない。古市:あれはあれで大変だった?小室:当たり前だけど、一生に1度あればいいことであって。古市:やっぱり大変なんですね。小室:大変だったし、今話してるみたいに楽しく話せないもん。さっき話したエピソードだって、実際に起きたときには笑えないじゃない(笑)。古市:(笑)。確かにそうですよね。締め切りもあるなかでギリギリで作らないといけないのに、歌詞を燃やされてしまうという。小室:やっぱり今だから話せる話だよね。* * *今週の「TOKYO SPEAKEASY」のお客様は……7月22日(水)豊島圭介さん×刀根鉄太さん7月23日(木・祝)中森明夫さん×福嶋麻衣子さん(もふくちゃん)がご来店。一体どんな話が飛び出すのか……!? お楽しみに!<番組概要>番組名:TOKYO SPEAKEASY放送日時:毎週月-木曜 25:00~26:00番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/speakeasy/