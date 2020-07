古舘春一原作のTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」と、埼玉・東武動物公園のコラボイベント「ハイキュー!! TO THE TOP × 東武動物公園」が、10月3日から12月27日にかけて開催される。

期間中は「ハイキュー!! TO THE TOP」の登場キャラクターたちが東武動物公園に訪れた様子を描き下ろしたイラスト、飼育係をイメージしたデフォルメイラストを使用したグッズの先行販売、コラボフードの販売などを実施。イベントの詳細や追加情報は後日発表される。

「ハイキュー!! TO THE TOP × 東武動物公園」

期間:2020年10月3日(土)~2020年12月27日(日)

場所:埼玉県 東武動物公園

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS