SCANDALのニューシングル「SPICE」繋がりで、メンバーの好きな“スパイス”をリサーチ

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月20日(月)の放送ではニューシングル「SPICE」(7月15日にデジタル配信リリース)の制作秘話を中心に、「SPICE」にかけた“スパイシー”な内容でお送りしていきました。————今回のSCANDAL「Catch Up」は、7月12日(日)に初の生放送となったTOKYO FMサンデースペシャル「SCANDAL Catch up!」オンエア時に、宇宙初解禁となった新曲「SPICE」について、あらためて触れていきます。RINA:今回は「XPICE」っていうアニメーションのプロジェクトがあって、そのチームからオファーをいただいて、一緒に制作を始めたんですけど、今までになかった制作のスタートやったね。HARUNA:アニメの打合せから参加したもんね。RINA:企画会議にも呼んでもらったし、アニメがまだできあがっていないラフ画の状態からキャラクターを見せてもらったりね。ストーリーに込めた思いとかを聞いて、そのスタッフの皆さんの熱量で「私たちも、もっといいものを作りたい」って気持ちを燃やしてくれたというか、そのハートがすごく良かったし、感謝してますね」HARUNA:作り始めたのは去年の末くらいだったけど、この時期に届けられて良かったなって。とてもまっすぐで力強いメッセージの曲だよね。アニメーションと合わせて聴いてもらえたらなって思います。(中略〜)HARUNA:生放送のときに募集した「あなたの人生のスパイス」……時間がなくて読めなかったメールがたくさんあるので、“ナイスパイス”なメールを紹介していきます。もう「SPA椅子」はないんですけどね……(もっとも“ナイスパイス”なメールに、「スパイス」→「SPA椅子」ということで、「お風呂の椅子」(ヒノキ製)をサンデースペシャルでプレゼント)。RINA:それでは読みます。ラジオネーム・山田とさん。SCANDALの皆さんこんばんは! 先ほど七味のメールを読んでもらった者です。一緒にたこ焼きを焼いていた友達とそれぞれメールを送ったのですが、僕のメールが読まれたので、2人ですごくはしゃいでいました。皆さんの好きな調味料(スパイス)は何ですか? これからも応援しています!HARUNA:どこまでも調味料の話をしてくるね(笑)。MAMI:でも、「XPICE」のキャラクターもスパイスの名前だからね、主人公もワサビちゃん。だからテーマ的には離れてないから大丈夫です。好きなスパイス、何が好き?RINA:なんやろうなあ。MAMI:最近ブラックペッパーかな、ブラペで味が決まることない? おうち時間の間に瓶2本分くらいなくなったもん。一同:…え? すご。MAMI:なんにでもかけてた。RINA:3ヶ月で2本も使ったの?MAMI:2ヶ月くらいかな、1ヶ月に1本のペース(笑)。RINA:それ、大丈夫な量なの?TOMOMI:過剰摂取なんやないの? いっつも(MAMIは)そうなんよ。MAMI:うそ? 毎日かけとってみ? なくなるよ?TOMOMI:かけすぎなんよ、絶対、真っ黒やろ?MAMI:そんなことないよー(笑)。RINA:でも1ヶ月に1本ってすごいよね。TOMOMI:私はガーリックソルトかな。RINA:めっちゃわかる、クレイジーソルト系。HARUNA:いつも常備してるのは、香川のだし醤油。最近、普通に都内のスーパーでもみかけるようになったかな。めちゃくちゃ美味しくて、お豆腐にかけてもいいし、なんならご飯に直接かけてもいい。一同:あー!* * *ところで、香川のだし醤油はスパイスなのか? 気になるスパイスの話はまだまだ続きます。この続きはぜひ、JFN PARKの音声でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「JFN PARK」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/program/show/100000056