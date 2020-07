“次世代ダンスアイドルユニット“CROWN POPが新アルバム『LIFE』の全曲試聴動画を公開

ももいろクローバーZらが属するSTARDUST PLANETの一員であり“次世代ダンスアイドルユニット“CROWN POPが 、8月11日、初の全国流通盤となるアルバム『LIFE』を発売する。そのジャケットを公開した。



【写真】CROWN POPのアルバム『LIFE』のジャケット



アルバム『LIFE』は、“『LIFE』 is happy 盤 ”と “『LIFE』 is beautiful 盤 ” の2形態での発売となる。10曲入りで1000円とお手頃価格の“『LIFE』 is happy 盤 ”ジャケットは、ソーシャルディスタンスを意識したデザイン。ジャケットに書かれた折り目に沿って折り曲げると、離れていたメンバーの距離が近くなり、さらに「CROWN POP LIFE」の文字が現れる。



“『LIFE』 is beautiful 盤 ” は、アルバムタイトルの持つ力強さや、表題曲『LIFE』の歌詞の中で願う明るい未来をイメージした、光が印象的なジャケットとなっている。



さらに、CROWN POPの公式You Tubeチャンネルにて、『LIFE』全曲試聴動画も公開された。 “『LIFE』 is happy 盤 ” 収録の10曲はもちろん、 “『LIFE』 is beautiful 盤 ” にのみ収録されるメンバーのソロ歌唱音源6曲も試聴することができる。