オンラインフェス「SUMMER SONIC 2020 ARCHIVE FESTIVAL-vol.2-」が7月22日（水）、7月23日（木・祝）にYouTubeでプレミア公開される。

「SUMMER SONIC 2020 ARCHIVE FESTIVAL」は6月に第1弾が行われ、好評を博した「SUMMER SONIC」のオンラインフェス。第2弾となる今回は2日間にわたって過去の「SUMMER SONIC」ライブ映像が配信される。初日にBOOM BOOM SATELLITES、B'z、Coldplay、The Flaming Lips、Oasis、Sigur Ros、Sonic Youth、2日目にGreen Day、Nine Inch Nails、The Prodigy、リアーナ、X JAPANがラインナップされている。両日のプレミア公開は20:00スタートで、いずれも24時間限定公開となる。

なお9月に開催予定の音楽フェスティバル「SUPERSONIC」と今後のコンサートの感染症対策費用を募るクラウドファンディング「SUPERSONIC / 来日公演 開催支援プロジェクト」は7月31日まで実施されている。

「SUMMER SONIC 2020 ARCHIVE FESTIVAL-vol.2-」

DAY 1

配信日時：2020年7月22日（水）20:00～

配信チャンネル：https://www.youtube.com/user/summersonic

＜出演者（出演年）＞

BOOM BOOM SATELLITES（2009） / B'z（2009） / Coldplay（2008） / The Flaming Lips（2009） / Oasis（2005） / Sigur Ros（2012） / Sonic Youth（2009）

DAY 2

配信日時：2020年7月23日（木・祝）20:00～

配信チャンネル：https://www.youtube.com/user/summersonic

＜出演者（出演年）＞

Green Day（2012） / Nine Inch Nails（2009） / The Prodigy（2008） / リアーナ（2012） / X JAPAN（2011）

※出演順ではありません