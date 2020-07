9月19~21日に千葉・幕張、19、20日に大阪・舞洲で開催予定の2020年限定の音楽フェスティバル「SUPERSONIC」の出演アーティスト第4弾が発表された。

今回の発表では石野卓球、藤井風、SKY-HIに加え、origami PRODUCTIONSのメンバーによって編成されるorigami SUPERSONIC sessionsの出演が決定。19日のTOKYO公演に出演が決まっていたBiSHが20日のOSAKA公演にも出演することも決まった。

またTOKYO公演のオープニングアクト第1弾として、ステレオガール、SASUKE、ものんくる、どんぐりず、Omoinotake、しなの椰惠がラインナップされた。

SUPERSONIC

TOKYO

2020年9月19日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク

<出演者>

The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Clean Bandit(DJ Set) / イアン・ブラウン / Tones & I / オーロラ / ベアバッドゥービー / BiSH / Blossoms / マカロニえんぴつ / Novelbright / origami SUPERSONIC sessions / Squid / Vaundy / Waterparks / and more

オープニングアクト:ステレオガール



2020年9月20日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク

<出演者>

スクリレックス / カイゴ / スティーヴ・アオキ / Digitalism / ドン・ディアブロ / 石野卓球 / きゃりーぱみゅぱみゅ / ニッキー・ロメロ / WarNymph(Grimes DJ Set) / ちゃんみな / コナン・グレイ / Creepy Nuts / Easy Life / iri / ジャックス・ジョーンズ / m-flo / and more

オープニングアクト:SASUKE / ものんくる



2020年9月21日(月・祝)千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク

<出演者>

ポスト・マローン / Black Eyed Peas / Wu-Tang Clan / 88Rising(リッチ・ブライアン、ニキ、and more)Nulbarich / Official髭男dism / アレック・ベンジャミン / BAD HOP / chelmico / ドミニク・ファイク / 藤井風 / ゴーストメイン / 平井大 / I Dont Know How But They Found Me / 女王蜂 / SKY-HI / and more

オープニングアクト:どんぐりず / Omoinotake / しなの椰惠

OSAKA

2020年9月19日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

スクリレックス / カイゴ / Black Eyed Peas / スティーヴ・アオキ / Digitalism / ドン・ディアブロ / 石野卓球 / WarNymph(Grimes DJ Set) / chelmico / コナン・グレイ / Creepy Nuts / Easy Life / iri / ジャックス・ジョーンズ / SKY-HI / and more



2020年9月20日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / ASIAN KUNG-FU GENERATION / イアン・ブラウン / Tones & I / オーロラ / ベアバッドゥービー / BiSH / Blossoms / 藤井風 / マカロニえんぴつ / Novelbright / Squid / Vaundy / Waterparks / and more