9月19～21日に千葉・幕張、19、20日に大阪・舞洲で開催予定の2020年限定の音楽フェスティバル「SUPERSONIC」の出演アーティスト第4弾が発表された。
今回の発表では石野卓球、藤井風、SKY-HIに加え、origami PRODUCTIONSのメンバーによって編成されるorigami SUPERSONIC sessionsの出演が決定。19日のTOKYO公演に出演が決まっていたBiSHが20日のOSAKA公演にも出演することも決まった。
またTOKYO公演のオープニングアクト第1弾として、ステレオガール、SASUKE、ものんくる、どんぐりず、Omoinotake、しなの椰惠がラインナップされた。
SUPERSONIC
TOKYO
2020年9月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Clean Bandit（DJ Set） / イアン・ブラウン / Tones & I / オーロラ / ベアバッドゥービー / BiSH / Blossoms / マカロニえんぴつ / Novelbright / origami SUPERSONIC sessions / Squid / Vaundy / Waterparks / and more
オープニングアクト：ステレオガール
2020年9月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
スクリレックス / カイゴ / スティーヴ・アオキ / Digitalism / ドン・ディアブロ / 石野卓球 / きゃりーぱみゅぱみゅ / ニッキー・ロメロ / WarNymph（Grimes DJ Set） / ちゃんみな / コナン・グレイ / Creepy Nuts / Easy Life / iri / ジャックス・ジョーンズ / m-flo / and more
オープニングアクト：SASUKE / ものんくる
2020年9月21日（月・祝）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
ポスト・マローン / Black Eyed Peas / Wu-Tang Clan / 88Rising（リッチ・ブライアン、ニキ、and more）Nulbarich / Official髭男dism / アレック・ベンジャミン / BAD HOP / chelmico / ドミニク・ファイク / 藤井風 / ゴーストメイン / 平井大 / I Dont Know How But They Found Me / 女王蜂 / SKY-HI / and more
オープニングアクト：どんぐりず / Omoinotake / しなの椰惠
OSAKA
2020年9月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
スクリレックス / カイゴ / Black Eyed Peas / スティーヴ・アオキ / Digitalism / ドン・ディアブロ / 石野卓球 / WarNymph（Grimes DJ Set） / chelmico / コナン・グレイ / Creepy Nuts / Easy Life / iri / ジャックス・ジョーンズ / SKY-HI / and more
2020年9月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / ASIAN KUNG-FU GENERATION / イアン・ブラウン / Tones & I / オーロラ / ベアバッドゥービー / BiSH / Blossoms / 藤井風 / マカロニえんぴつ / Novelbright / Squid / Vaundy / Waterparks / and more