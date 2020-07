MAN WITH A MISSION 検温は大変!? 顔では「全然、測ッテクレナイ」

MAN WITH A MISSIONのジャン・ケン・ジョニーさん(Gt, Vo, Raps)が、7月20日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。15日(水)リリースのベストアルバム『MAN WITH A "BEST" MISSION』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:今夜の生放送教室には……MAN WITH A MISSIONのジャン・ケン・ジョニー先生!こもり教頭:よろしくお願いします!ジャン・ケン・ジョニー:ヨロシクオ願イシマス!!さかた校長:我らのツイッターに、ジャン・ケン・ジョニー先生が(入館する前に)検温をされている様子がアップされたんですけれども、ちょっと戸惑っている感じで……!こもり教頭:顔で温度を測るやつだから(笑)。さかた校長:そうそう(笑)。検温はどうでしたか?ジャン・ケン・ジョニー:完全ニハジカレマシタヨネ(笑)。全然、測ッテクレナイシ!さかた校長:まぁ、人間用ですからね。ジャン・ケン・ジョニー:デモ安心シテクダサイ。手ノ甲デ測ルヤツデヤッタノデ、大丈夫デス!!こもり教頭:(笑)。さかた校長:今日初めて近くでお会いしまして、かわいらしいんですけどこんなに牙が鋭いのかと!ジャン・ケン・ジョニー:牙?!(笑)。コレデ、検温ニ引ッカカッタンデスヨネ。校長・教頭:(笑)。さかた校長:MAN WITH A MISSION先生は、7月15日にバンド結成15周年の集大成となるベストアルバム『MAN WITH A "BEST" MISSION』をリリースされております。おめでとうございます!ジャン・ケン・ジョニー:アリガトウゴザイマス!さかた校長:僕はお笑い好きなんですけど、マンウィズ先生の曲ってお笑いライブでめちゃくちゃ使われているんですよ。ネタをする前の出囃子とかで。ブワっと盛り上がるので、ライブの度にマンウィズ先生の曲を聴いていますジャン・ケン・ジョニー:ソウナンデスカ?! アリガトウゴザイマス!さかた校長:バトルライブとかもあるんですけど、「FLY AGAIN」がかかったりするんですよ。僕にとってのマンウィズ先生は、燃える闘いの曲のイメージですね。ジャン・ケン・ジョニー:嬉シイデスネ。ソレデ、テンションヲ上ゲテクレテイルワケデスヨネ? アリガタイデス。こもり教頭:僕も……友達にベストアルバムを出しているヤツがいるんですけど(笑)、ソイツが言うには、ベストができたときって達成感がありつつも「こんなにやってきたんだ……!」という振り返りにもなるらしいんですよ。そんなふうに10周年の節目に1回まとめるというのは、いろいろグッとくることもあったのですか?ジャン・ケン・ジョニー:ドウデスカネ……実ハ前ニモ、ベストアルバムヲ出シタコトガアッタンデスケド、前ノ作品トハ差別化シヨウト思ッテ。ドチラカトイウト、振リ返ル作業ノホウガ濃クナリマシタネ。音源ヲ客観的ニ改メテ聴イテ、自分タチノバンドハコンナフウニ変ワッテイッタンダナッテ思イ出ス感ジハアリマシタネ。さかた校長:1曲ごとに「ここ、節目だったな」って蘇ったりしたんですか?ジャン・ケン・ジョニー:ソウデスネ。ソノ曲ヲ作ッタトキノコトヲ思イ出シタリ、制作シナガラ「コンナコトヲ悩ンデイタナ」ト思ッタリ。聴イテイル皆サンヨリモ作ッタ本人タチノホウガ、自分タチノ歴史ヲメチャメチャ反芻シテイルトイウカ……。こもり教頭:たしかになぁ。「この曲、めちゃくちゃやったなぁ」とかありますよね?ジャン・ケン・ジョニー:ソウデスネ。ムシロ、ツライ思イ出ノホウガ多カッタデスネ(笑)。校長・教頭:(笑)。さかた校長:そしてこのアルバムの1曲目に収録されているのが「Change the World」ですけど、先日番組で初オンエアさせていただきまして聴かせてもらいました。僕にとっては闘うときの曲なので、このときも丘の上で突風を浴びながら「行くぞー!」と拳を突き上げる感じに思いました。この曲はどんな思いで作られたのですか?ジャン・ケン・ジョニー:校長ガオッシャッテクレタヨウニ、闘争ノ歌デスネ。タイトル通リ“世界ヲ変エテヤル”トイウコトナンデスケド、サビノ途中デ「世界ヲ変エルニハ、神様ニ頼ンダトカ、悪魔ノ力ヲ借リルトカ全ク関係ナクテ、最終的ニモノヲイウノハ、人ノ意志ヒトツナンダ」トイウコトヲ、高ラカニ歌ッテイマス。闘ウタメ、抗ウタメニ作ッタ曲デス。こもり教頭:うん。ジャン・ケン・ジョニー:期セズシテ、世ノ中ガ大変ナコトニナッテイマスケド、皆サンノ背中ヲ後押シデキルヨウナ楽曲ニナッテクレタラ、嬉シイナト思イマス。――ここで、「Change the World」をオンエア【MAN WITH A MISSION「Change the World」】さかた校長:今も聴いていて……闘争本能が沸きすぎて、目が血走ってないですか?! ガッとテンションが上がりますね。ジャン・ケン・ジョニー:(笑)。こもり教頭:熱量が上がってきていますよね。僕は汗がすごいです。ジャン・ケン・ジョニー:ソレハ多分デスケド……単純ニ、スタジオガ暑インダト思イマスヨ(笑)。俺モ、サッキカラスゲエ暑インデスヨ。こもり教頭:ですよね?!(笑)。ジャン・ケン・ジョニー:コノスタジオハ、マンウィズニハ優シクナイ(笑)。校長・教頭:(笑)。※この後、スタジオは涼しくなったということです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/