「舞台『文豪ストレイドッグス 序』探偵社設立秘話・太宰治の入社試験」のチケット情報が明らかに。最速先行受付が7月23日から8月2日23時59分まで、イープラスで実施される。

チケットの最速先行受付が終了した後は、同じくイープラスにて8月7日12時から12日23時59分まで先行受付が行われ、8月23日10時に一般発売される。一部公演は有料でライブ配信される予定だ。さらにアンサンブルキャストとして、大石樹、岡村樹、山中啓伍、有光麻緒、小笠原美優、小野塚茉央、原田理央、美守桃の出演が決定した。

「舞台『文豪ストレイドッグス 序』探偵社設立秘話・太宰治の入社試験」は朝霧カフカによる「文豪ストレイドッグス」の小説「探偵社設立秘話」と「太宰治の入社試験」をもとにした舞台。東京・あうるすぽっとで9月11日から27日まで、2作品が同時期に上演される。

舞台「文豪ストレイドッグス 序」探偵社設立秘話・太宰治の入社試験

期間：2020年9月11日（金）～27日（日）

会場：東京都 あうるすぽっと

スタッフ

原作：角川ビーンズ文庫「文豪ストレイドッグス 探偵社設立秘話」、角川ビーンズ文庫「文豪ストレイドッグス 太宰治の入社試験」

演出・脚本：中屋敷法仁

協力：朝霧カフカ、春河35

音楽：岩崎琢

振付：スズキ拓朗（チャイロイプリン / コンドルズ）

キャスト

江戸川乱歩：長江崚行

福沢諭吉：和泉宗兵

国木田独歩：輝馬

太宰治：多和田任益



大石樹、岡村樹、山中啓伍、有光麻緒、小笠原美優、小野塚茉央、原田理央、美守桃

(c)舞台「文豪ストレイドッグス 序」製作委員会