『ペニーワイズ』が可愛くてちょっぴり怖いフィギュアに！

スタチューメーカープライム1スタジオは『IT/イット それが見えたら、終わり。』より、「Cutie1 キューティー1 IT/イット それが見えたら、終わり。:ペニーワイズ」の予約を受付中。商品の発売は2020年10月を予定している。



スティーヴン・キング原作のテレビ映画『IT』(1990)のリブート版として2017年11月3日に日本公開され大ヒットとなった『IT/イット”それ”が見えたら、終わり。』。その完結編として2019年11月には『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』が公開された。



世界的なヒット作となり、キャラクターも大人気となった本作より、ビル・ステルスガルドが演じた『ペニーワイズ』がCutie1で商品化!

ペニーワイズとその道化師のコスチュームデザインを原作のイメージを残しつつ、特徴的なcutie1のスタイルに落とし込まれている。



かわいさの中に、ちょっぴり恐怖。そのバランスが絶妙だ!



IT and all related characters and elements (C)&TM Warner Bros. Entertainment Inc.(s20)