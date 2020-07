7月24日(金)にテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション 3時間半スペシャル」の各出演アーティストによる歌唱曲が発表された。

今回の「ミュージックステーション」特番は、毎年夏に東京・六本木エリアで行われているイベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」の舞台を各番組に移した企画「テレビで笑おう テレ朝夏祭り」の一環として放送。「みんなでつながる」というテーマのもと、さまざまな楽曲が披露される。

嵐は米津玄師が作詞作曲を手がけたニューシングル「カイト」を、テレビ初出演となる瑛人は配信チャートを席巻した「香水」をパフォーマンス。Official髭男dismはテレビ朝日社屋の屋上から「HELLO」「115万キロのフィルム」を生演奏する。乃木坂46は小室哲哉が作曲と編曲を手がけ、放送当日に配信リリースされる新曲「Route 246」を披露し、HYDEは無観客ライブイベント「LIVE EX」の会場からの生中継で「BELIEVING IN MYSELF」を歌う。

ミュージックステーション 3時間半スペシャル

2020年7月24日(金)18:30~21:48

<出演者および歌唱曲>

・嵐「カイト」ほか

・いきものがかり「きらきらにひかる」

・瑛人「香水」

・Official髭男dism「HELLO」「115万キロのフィルム」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「You & I」

・SixTONES「NAVIGATOR」

・Sexy Zone「RUN」

・TUBE「SPメドレー」

・Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの夏うた”」「BE ALL RIGHT」

・乃木坂46「Route 246」

・HYDE「BELIEVING IN MYSELF」

・ラストアイドル「愛を知る」

・ディズニーメドレー



※記事初出時、一部曲名に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。