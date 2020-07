『ハイキュー!! TO THE TOP』と東武動物公園のコラボイベントが開催決定！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営するアルマビアンカと東武動物公園は、2020年10月3日(土)~12月27日(日)の期間、『ハイキュー TO THE TOP』とのコラボイベント「ハイキュー!! TO THE TOP × 東武動物公園」を開催することを発表した。



『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の、シリーズ累計発行部数3800万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』を原作とするアニメ。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が放送。現在、第1クール目の再放送がスタートしている。



コラボイベントでは、『ハイキュー!! TO THE TOP』のキャラクターたちが東武動物公園に訪れた描き下ろしイラスト、飼育係をイメージしたデフォルメイラストを使用した商品の先行販売のほか、コラボフードの販売などを実施する。



後日発表される、コラボイベントの詳細や追加情報を楽しみに待とう!



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS