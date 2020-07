ぷるるんひえひえ！ 『すみっコぐらし』のスイーツバーが作れちゃうクッキングトイが新登場♪

メガハウスは、『すみっコぐらし』のキャラクターのスイーツバーが作れる「すみっコぐらし みんなでスイーツバーづくり」を2020年7月下旬から発売する。



『すみっコぐらし』は、2012年に「すみっこ好き」をテーマに誕生したサンエックスのキャラクター。

さむがりの「しろくま」や、自信がない「ぺんぎん?」、食べ残し(?!)の「とんかつ」、はずかしがりやの「ねこ」、正体をかくしている「とかげ」など、「ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクター」が人気を呼んでおり、文房具や日用品など、様々なアイテムが展開されている。

昨年公開した『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』は、大人も感動する内容が話題になった。



本商品は、『すみっコぐらし』のキャラクター型のアイスバーやグミゼリー、チョコバーが簡単な手順で作れるクッキングトイ。

アイスバーの作り方は、①ブレンダーでフルーツをつぶし、②そこにジュースを加えて混ぜ、③型にながして冷凍庫で冷やし、④固まったら顔や口をデコレーションして完成!

付属の取扱説明書にはアイスバーやグミゼリー、チョコバーの基本レシピの他、6種のこだわりレシピが掲載されており、材料を変えて簡単に様々なスイーツバーを作ることができる。



家族や友達と一緒に、「しろくま」や「とかげ」、「ぺんぎん?」などのキャラクターのかわいいスイーツを楽しんでみてはいかが?



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.