HKT48や=LOVEも登場「＠JAM ONLINE FESTIVAL 2020」の第1弾出演者が決定

横浜アリーナで開催を予定していたアイドルフェス@JAM EXPO 2020の代替フェスとして、ライブハウスを会場とした配信サーキットフェス@JAM ONLINE FESTIVAL 2020が8月29日(土)、30日(日)に開催されることが決定した。



コロナ禍でキャンセルを余儀なくされた5つのライブハウスを舞台に、2日間合計100組のグループが出演。5会場での同時多発的ライブに加え、出演者によるトークチャンネルや会場を巡りながらのリアル実況チャンネルなども配信される。



注目の第1弾出演者として発表されたのは下記55組。



8/29(土)

Redステージ(横浜MMブロンテ)

あっとせぶんてぃーん/イケてるハーツ/くるーず~CRUiSE!/上月せれな/青SHUN学園/つぼみ大革命



Blueステージ(AKIBAカルチャーズ劇場)

CoverGirls/QUEENS/Jewel☆Rouge/CYNHN/手羽先センセーション/Lily of the valley



Yellowステージ(白金高輪SELENE)

アキシブproject/WILL-O’/純情のアフィリア/Chu-Z/BenjaminJasmine



Greenステージ(Zepp Tokyo)

大阪☆春夏秋冬/26時のマスカレイド/バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI/

フィロソフィーのダンス/マジカル・パンチライン



Purpleステージ(Zepp DiverCity)

Task have Fun/Devil ANTHEM./22/7/真っ白なキャンバス/

S.T.O(@JAMナビゲーターユニット)



8/30(日)

Redステージ(横浜MMブロンテ)

九州女子翼/KRD8/サクヤコノハナ/SAY-LA/buGG/READY TO KISS



Blueステージ(AKIBAカルチャーズ劇場)

ENGAG.ING/グーグールル/全力少女R/DREAMING MONSTER/

meme tokyo./Yamakatsu



Yellowステージ(白金高輪SELENE)

CROWN POP/Jewel☆Neige/Malcolm Mask McLaren/愛乙女☆DOLL/LinQ



Greenステージ(Zepp Tokyo)

=LOVE/HKT48/東京女子流/≠ME/眉村ちあき



Purpleステージ(Zepp DiverCity)

ukka/SUPER☆GiRLS/でんぱ組.inc/虹のコンキスタドール/FES☆TIVE/

るかりな(@JAMナビゲータユニット)



▼高見奈央 @JAM実況チャンネル(仮)

高見奈央(元ベイビーレイズJAPAN)



7月20日(月)18:00よりRakutenTV配信チケット発売開始。



▽RakutenTVチケット

発売日時:7月20日(月)18:00~

受付URL:http://r-t.jp/atjam-onlinefes2020

詳細:http://www.at-jam.jp/series/onlinefestival2020