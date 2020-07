ついに営業再開！ サンリオキャラたちの想いが詰まった交通広告が公開

7月20日(月)より一般営業を再開するサンリオピューロランドでは、営業再開にあたって、開館を待ち望んでいたすべてのファンに向けてキャラクターたちの想いが詰まった交通広告を公開した。



2020年2月22日より新型コロナウイルス感染拡大防止のために臨時休館していた『サンリオピューロランド』は、7月20日(月)より一部制限つきで再開することを決定。サンリオキャラクター、そしてファンが待ち望んだ一般営業再開となる。



新型コロナウイルスの影響で休館をしている間にも、来客のない館内で再開に向けて準備をしたり、支えてくれているファンへの感謝の気持を伝える動画を発信し、SNS上で話題になっていたサンリオピューロランド。

サンリオキャラクター達の、今回の交通広告「待っててくれて…ありがとう」は、ようやく再開する一般営業にあたっての想いを感じる内容となっている。



駅での広告掲出の他にも、ピューロランド館内や同日10時からはHP、Twitter、Facebook、Instagramでも同様のビジュアル公開し、まだ東京に足を運べないファンにもキャラクターの想いを届ける事ができる取り組みとなっている。



