『アダムス・ファミリー』二階堂ふみ、ウェンズデー役で吹き替え初挑戦！

2020年9月25日(金)に公開される映画『アダムスファミリー』の日本語吹き替え版を担当する第2弾声優が発表となった。



漫画家のチャールズ・アダムスが、1930年代に雑誌に描いた一コマ漫画としてスタートした『アダムス・ファミリー』。そのヒネくれたユーモアセンスとユニークなキャラクターが人気を博し、60年代にTVシリーズやアニメシリーズが作られ、91年に第1作、93年に第2作と長編映画として実写化され世界的大ヒットを記録した。



このたび、先日発表された杏、生瀬勝久、ロバート秋山、LiLiCo、井上翔太に続き、二階堂ふみがウェンズデー役で出演することが決定!

二階堂は、自他ともに認める『アダムス・ファミリー』の大ファンであり、日本語吹き替え初挑戦となる作品がその ”アダムス・ファミリー” であることに嬉しさをにじませている。



映画『アダムスファミリー』は9月25日(金)より、TOHOシネマズ、イオンシネマにて全国ロードショーだ。



(C) 2020 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. The Addams Family (TM) Tee and Charles Addams Foundation. All Rights Reserved.