7月20日放送の『週刊EXILE』(TBS、毎週月曜25:28~)は、2019年12月31日から1月1日にかけて福岡ヤフオク!ドームで開催されたLDH初のカウントダウンライブを公開する。



同番組では、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBEをはじめ、LDHアーティストの活動を届ける音楽ドキュメンタリー番組。密着映像と共にLDHメンバーらが自らの言葉で最新情報を発信する。



8万人が熱狂したLDH初のカウントダウンライブ「LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE2019▶2020 “RISING”」の模様が7月29日にDVD & Blu-rayとして発売。そこで、会場でリハーサルを行うLDHアーティストに密着した様子を公開する。



また、LDHの新たなライブエンタテインメント「LIVE×ONLINE」。今回は、三代目 J SOUL BROTHERSとTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEのステージを伝える。



ほか、三代目 J SOUL BROTHERS・山下健二郎が主演を務める映画『八王子ゾンビーズ』の舞台挨拶や、THE RAMPAGE・吉野北人&E-girls・山口乃々華出演の映画『私がモテてどうすんだ』公開記念舞台挨拶、7月22日に「Get With You」でデビューしたDEEP SQUADのミュージックビデオ撮影現場映像も紹介する。