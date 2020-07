明治安田生命J3リーグ第5節が各地で行われた。

首位に立つブラウブリッツ秋田はAC長野バルセイロと対戦し、36分にDF鎌田翔雅が先制点を記録。この1点を守り抜き、1ー0で勝利を収めた。これで秋田は開幕から無傷の5連勝となり、首位をキープしている。

今シーズン未だ勝利がないいわてグルージャ盛岡は、ホームにカターレ富山を迎えての一戦。開始5分で幸先よく先制するも、42分に追いつかれてハーフタイムへ。迎えた後半、富山に3得点を許し1ー4で黒星を喫した。

こちらも開幕から勝利がないカマタマーレ讃岐は、アウェイでガイナーレ鳥取と対戦。前半をスコアレスで折り返すと、後半開始早々に鳥取のFW坂井大将に得点を許した。結局これが決勝点となり、讃岐も今シーズン初勝利を掴むことができなかった。

アウェイでガンバ大阪U-23と対戦した鹿児島ユナイテッドFCは、47分までに3点をリードする展開。その後はG大阪U23に反撃を許すも、追加点も挙げ4ー2で3試合ぶりの勝利を収めた。一方、敗れたG大阪U23は3連敗となっている。

第5節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

相模原 2ー1 八戸

岩手 1ー4 富山

福島 1ー1 藤枝

今治 1ー0 C大阪U23

YS横浜 2ー1 沼津

秋田 1ー0 長野

岐阜 1ー0 熊本

G大阪U23 2ー4 鹿児島

鳥取 1ー0 讃岐

■順位表

1位 秋田 勝ち点15 得失点差+10

2位 鳥取 勝ち点12 得失点差+4

2位 熊本 勝ち点12 得失点差+4

4位 相模原 勝ち点9 得失点差+2

5位 今治 勝ち点8 得失点差+3

6位 長野 勝ち点8 得失点差+2

7位 岐阜 勝ち点8 得失点差0

8位 藤枝 勝ち点7 得失点差+3

9位 富山 勝ち点7 得失点差+2

10位 鹿児島 勝ち点7 得失点差+1

11位 沼津 勝ち点7 得失点差−1

12位 八戸 勝ち点6 得失点差-2

13位 福島 勝ち点5 得失点差-1

14位 C大阪U23 勝ち点4 得失点差-2

15位 YS横浜 勝ち点4 得失点差-4

15位 G大阪U23 勝ち点4 得失点差-4

17位 讃岐 勝ち点1 得失点差-6

18位 岩手 勝ち点1 得失点差-11

■第6節対戦カード

▼7月25日(土)

13:00 八戸 vs 沼津

15:00 福島 vs 富山

17:00 相模原 vs 岩手

17:00 藤枝 vs 秋田

18:00 長野 vs YS横浜

18:00 讃岐 vs 熊本

18:00 C大阪U23 vs 鹿児島

19:00 鳥取 vs 今治

▼7月26日(日)

18:00 岐阜 vs G大阪U23