田中みな実「超かわいい保健室の先生役とか…♪」次回作の役を鈴木おさむにリクエスト!?

鈴木おさむと陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park」。音楽配信サービスSpotify 協力のもと、今週アクセスが急上昇した上位 20 曲を生放送でカウントダウン。7月3日(金)放送のゲストは、ドラマ「M 愛すべき人がいて」(テレビ朝日系/ABEMA)での“怪演”が話題の田中みな実さん。ここでは、体に吸収されやすい水の種類と飲み方について語りつつ、あらためてドラマ「M」を振り返りました。おさむ:田中みな実さんは毎日、水を3リットル飲んでいるって本当ですか?田中:本当です。おさむ:3リットルもどうやって飲むんですか?田中:今日は8時台におうちを出たのですが、朝だけで1リットル飲んでいます。おさむ:すごい! どういうタイミングで?田中:朝起きて、まずは歯を磨いてからお口のなかの雑菌をクチュクチュして、お水を飲みます。おさむ:すごいね。田中:こまめに飲むことが大事です。特にこれからの時期は汗もかくし、喉の渇きを実感する前に水を摂ることがとても大切です。陣:僕も体を絞るときに水を2リットルくらい飲むのですが、一気に飲んでしまうので。おさむ:それは意味ないんでしょ? すぐに出ちゃうから。陣:知らなかったです。だから、お手洗いにすぐ行きたくなって……。おさむ:こまめに飲まないといけないんですね。田中:そうです。陣くん、そうしてね♪陣:はい。します。おさむ:もう水をプロデュースしてくださいよ。「田中みな水」って。陣:上手い(笑)。田中:うさん臭くないですか?おさむ:「田中みな水」は、田中みな実さんしか許されないんですよ、これは。田中:できれば「pH値7.4」で。おさむ:そこは厳しいんですね(笑)。田中:人間の体のなかは、みんな共通で「pH値7.4」なので、「pH値7.4」のお水を摂ることで、お水がしっかりと体になじんでくれるんです。大切なことです。おさむ:確かに。飲んでも体になじまない水ってあるもんね。陣:ありますね。おさむ:ファースト写真集「Sincerely yours…(シンシアリーユアーズ)」70万部(2020年5月末時点)なんですね。田中:恐れ入ります。おさむ:すごいですよ。そして、田中みな実さん主演のスピンオフドラマ「L 礼香の真実」(ABEMAプレミアム限定)もいよいよ始まりました。あれもすごい話ですね。かなりパンチがきいていていいですよ。田中:怖いですよね。おさむ:怖いです。コロナ禍で「M」を放送して、本当にこれだけ話題にしていただいて本当にありがたい限りです。(副音声バージョンにも出演してくださった)伊集院(光)さんは、「『M』は、“みな実の『M』”だ」って言ってました(笑)。本当にありがとうございました。そのお礼を(田中みな実さんに)ちゃんと言いたくて。田中:いえ。こちらこそありがとうございます。婚期がこけたら、本当におさむさんのせいにしたいと思います(笑)。おさむ:自分のなかでも少し変わったり、自信になったりもしたので、このタイミングで新しいエンターテインメントを作れたんじゃないかなと思っております。今後も、田中みな実さんにオファーをしたいと思います。普通の役じゃない感じで。さすがだと(言われるような)。田中:超かわいい保健室の先生役とか、普通の役もお待ちしております♪陣:見てみたいですね。おさむ:それもいいですね。<番組概要>番組名:JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 12:00~14:55パーソナリティ:鈴木おさむ、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jump/